وزير خارجية فرنسا: فظائع الدعم السريع بالسودان يجب ألا تمر دون عقاب
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد جاهزية اللجان العامة للانتخابات بالمنصورة

همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مقر اللجان العامة للانتخابات في مدرسة إبراهيم أبو النجا الثانوية الصناعية بنين، وبالصالة المغطاة باستاد المنصورة، للاطمئنان على جاهزيتها.

وتابع المحافظ تجهيزات اللجان لاستقبال  المستشارين وصناديق الاقتراع، بعد انتهاء أعمال التصويت في اللجان الفرعية مساء اليوم، وأكد أن الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مشددًا على ضرورة قيام الجهاز التنفيذي بتوفير الدعم اللازم لانتظام أعمال التصويت حتى انتهائها.

ووجه  رؤساء المراكز والمدن والأحياء، كل في نطاق اختصاصه، بتوفير كافة أوجه الدعم اللازم وجميع الاحتياجات المطلوبة للجان العامة، وتذليل أي عقبات قد تواجهها على الفور.

و وجه المحافظ كلاً من: المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة المنصورة،  محمد أمين رئيس حي غرب، والدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، بالتأكد من جاهزية اللجان العامة، وتكثيف عمليات النظافة، ورفع أي مخلفات أو عوائق في محيط اللجان العامة.

الدقهلية انتخابات محافظ لجان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

