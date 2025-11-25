محافظ الدقهلية يتفقد جاهزية اللجان العامة للانتخابات بالمنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مقر اللجان العامة للانتخابات في مدرسة إبراهيم أبو النجا الثانوية الصناعية بنين، وبالصالة المغطاة باستاد المنصورة، للاطمئنان على جاهزيتها.

وتابع المحافظ تجهيزات اللجان لاستقبال المستشارين وصناديق الاقتراع، بعد انتهاء أعمال التصويت في اللجان الفرعية مساء اليوم، وأكد أن الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مشددًا على ضرورة قيام الجهاز التنفيذي بتوفير الدعم اللازم لانتظام أعمال التصويت حتى انتهائها.

ووجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء، كل في نطاق اختصاصه، بتوفير كافة أوجه الدعم اللازم وجميع الاحتياجات المطلوبة للجان العامة، وتذليل أي عقبات قد تواجهها على الفور.

و وجه المحافظ كلاً من: المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة المنصورة، محمد أمين رئيس حي غرب، والدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، بالتأكد من جاهزية اللجان العامة، وتكثيف عمليات النظافة، ورفع أي مخلفات أو عوائق في محيط اللجان العامة.