أحمد سالم: لا يوجد حزب في البرلمان حصل على الأغلبية المطلقة

قال الإعلامي أحمد سالم، إن اليوم انتهت أطول انتخابات نيايبة في تاريخ مصر، وذلك بإعلان النتيجة النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات بفوز 568 نائب بنسبة مشاركة 32.41%.

وأضاف أحمد سالم، في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "أون"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من المنتظر أن يعلن عن أسماء النواب المعينيين في مجلس النواب بقرار جمهوري.

وأشار إلى أن مجلس النواب يحتوي على 15 حزبا و105 مستقلين، منوها أنه لا يوجد حزب حصل على الأغلبية المطلقة في مجلس النواب وأعلى حزب حقق مقاعد هو حزب مستقبل وطن بـ 227 مقعدا.

كما حصل حزب حماة الوطن 86 مقعدا، وحزب الجبهة الوطنية 65 مقعدا، وحزب الشعب الجمهوري 25 مقعدا، وحزب العدل 11 مقعدا، والحزب المصري الديمقراطي 11 مقعدا، والوفد 9 وحزب الإصلاح والتنمية 9 مقاعد، بخلاف تمثيل لأحزاب أخرى.