جمال حسين: منافسة مشتعلة في دوائر المنوفية والشرقية والدقهلية خلال انتخابات النواب 2025

كشف الكاتب الصحفي جمال حسين، أن هناك عدة دوائر تشهد منافسة مشتعلة في انتخابات مجلس النواب 2025، موضحا أن من هذه الدوائر موجودة في المنوفية والشرقية والدقهلية.



وتابع خلال لقائه مع محمد جوهر، ونهاد سمير، مقدمي التغطية الخاصة على قناة صدى البلد، لانتخابات مجلس النواب 2025، أن دائرة فارسكور شهدت قيام مرشح وأنصاره بالهجوم على قسم الشرطة وتم القبض عليه 11 مساء أمس.



وأكد الكاتب الصحفي جمال حسين، أن هناك بعض الدوائر الريفية تشهد عصبية بسبب العائلات والقبائل، موضحًا أن هذا يتضح في المنوفية والشرقية.

موروث ثقافي



وأكد أن هذا موروث ثقافي لا يمكن التخلص منه، وعائلات ترى أن لها كرسي في مجلس النواب لا يمكن أن تتركه وهذا يسير على كرسي العمدة والمشيخة.



ولفت إلى أن المال السياسي بدأ يظهر في انتخابات مجلس النواب 2015 ومرورًا بـ 2020 ونجح في إزاحة العائلات الموروثة، وفي انتخابات 2025 تريد العائلات العريقة استعادة الكرسي الخاص بها.

