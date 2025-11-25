مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية تدلي بصوتها في انتخابات النواب

أدلت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الشرقية، بصوتها في انتخابات مجلس النواب، داخل اللجنة الفرعية بمدرسة القومية الخاصة.

وأكدت مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية أن المجلس نفذ عددا كبيرا من ندوات التوعية لرفع وعي السيدات بحقوقهن السياسية وأهمية مشاركتهن فى انتخابات مجلس النواب بطرق اختيار صحيحة.

ودعت “عطية” جميع السيدات إلى التوجه للجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهن، والمساهمة في رسم مستقبل الوطن.

جدير بالذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب يبلغ 4 ملايين و884 ألفا و104 ناخبين وناخبات لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات للإدلاء بأصواتهم أمام 975 مركزا انتخابيا بنطاق دائرة المحافظة، يستوعب 1040 لجنة فرعية و9 لجان عامة، وذلك للمنافسة بين 253 مرشحا فرديا للحصول على 21 مقعدا فرديا و21 مقعدا بالقائمة.