فرق الهلال الأحمر تنتشر لتقديم الدعم للناخبين في لجان القاهرة
المستشار أحمد بنداري: تزويد المقرات الانتخابية ذات الكثافات العالية بصناديق وسواتر
وزير التعليم الإيطالي: التعاون مع مصر يشمل الميكاترونيكس والزراعة والصحة والصناعات الغذائية
بدء امتحانات شهر نوفمبر بمدارس القاهرة الخميس .. شوف جدولك
استكمال مشروع التوثيق والحفظ بالمصاطب الشمالية في الكرنك ضمن أعمال البعثة الإسبانية بالأقصر
العاملون بمستشفى الحسينية المركزي يشاركون في انتخابات النواب 2025 بالشرقية
كامل الوزير: صناعة مضخات المياه من أبرز 28 فرصة صناعية واعدة لجذب الاستثمارات
خامل منذ 12 ألف عام.. بركان في إثيوبيا يستيقظ فجأة| إيه الحكاية؟
مصدر أمني: التصدي بحسم لأي محاولة لإفساد المشهد الانتخابي
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الشرقية: فتح جميع اللجان في موعدها ثاني أيام انتخابات مجلس النواب

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

تابع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وأعضاء اللجنة، سير عملية الانتخابات في يومها الثاني.

واطمأن الأشموني على جاهزية المقار واللجان وتواجد جميع القضاة والمستشارين والمراقبين في اللجان الخاصة بهم، مؤكداً أنه تم فتح جميع اللجان في موعدها المقرر لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم دون أي معوقات تعرقل سير العملية الانتخابية.

كما حرص المحافظ على التواصل مع غرفتي عمليات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية للتأكيد على انتظام سير الانتخابات في يومها الثاني، وفتح صناديق الاقتراع في موعدها الذي أقرته الهيئة الوطنية للانتخابات في تمام التاسعة صباحاً.

وأكد التزام الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مع استمرار تقديم جميع أوجه الدعم اللوجيستي للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

وأوضح المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة جاهزية تامة لتقديم الدعم الكامل للناخبين وتيسير مشاركتهم في العملية الانتخابية بما يضمن ممارسة حقهم الدستوري في أجواء من النظام والشفافية.

جدير بالذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب يبلغ 4 ملايين و884 ألفا و104 ناخبين وناخبات لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات للإدلاء بأصواتهم أمام 975 مركزا انتخابيا بنطاق دائرة المحافظة، يستوعب 1040 لجنة فرعية و9 لجان عامة، وذلك للمنافسة بين 253 مرشحا فرديا للحصول علي 21 مقعا  فرديا و21 مقعا  بالقائمة.

الشرقية محافظ الشرقية عملية الإنتخابات القضاة والمستشارين والمراقبين

