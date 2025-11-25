محافظ الشرقية: فتح جميع اللجان في موعدها ثاني أيام انتخابات مجلس النواب

تابع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وأعضاء اللجنة، سير عملية الانتخابات في يومها الثاني.

واطمأن الأشموني على جاهزية المقار واللجان وتواجد جميع القضاة والمستشارين والمراقبين في اللجان الخاصة بهم، مؤكداً أنه تم فتح جميع اللجان في موعدها المقرر لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم دون أي معوقات تعرقل سير العملية الانتخابية.

كما حرص المحافظ على التواصل مع غرفتي عمليات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية للتأكيد على انتظام سير الانتخابات في يومها الثاني، وفتح صناديق الاقتراع في موعدها الذي أقرته الهيئة الوطنية للانتخابات في تمام التاسعة صباحاً.

وأكد التزام الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مع استمرار تقديم جميع أوجه الدعم اللوجيستي للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

وأوضح المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة جاهزية تامة لتقديم الدعم الكامل للناخبين وتيسير مشاركتهم في العملية الانتخابية بما يضمن ممارسة حقهم الدستوري في أجواء من النظام والشفافية.

جدير بالذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب يبلغ 4 ملايين و884 ألفا و104 ناخبين وناخبات لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات للإدلاء بأصواتهم أمام 975 مركزا انتخابيا بنطاق دائرة المحافظة، يستوعب 1040 لجنة فرعية و9 لجان عامة، وذلك للمنافسة بين 253 مرشحا فرديا للحصول علي 21 مقعا فرديا و21 مقعا بالقائمة.