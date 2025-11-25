إقبال كثيف على لجان الشرقية في الساعة الأولى لفتح اللجان في انتخابات مجلس النواب

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الشرقية انتظاما في فتح أبوابها أمام الناخبين وسط إقبال كثيف فى الساعة الأولى لفتح مقار اللجان الانتخابية بمدينة الزقازيق.

وتابعت غرفة عمليات محافظة الشرقية انتظام فتح اللجان الانتخابية وذلك فى الساعة 9 من صباح اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة وحالة استنفار أمنى مكثف من قبل قوات الشرطة.

يذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب يبلغ ٤ ملايين و٨٨٤ ألف و ١٠٤ ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات للإدلاء بأصواتهم أمام ٩٧٥ مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب ١٠٤٠ لجنة فرعية و ٩ لجان عامة وذلك للمنافسة بين ٢٥٣ مرشح فردي للحصول علي ٢١ مقعد فردي و ٢١ مقعد بالقائمة.