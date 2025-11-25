الشرقية تستكمل أعمال النظافة والتجميل بمحيط اللجان الانتخابية قبل انطلاق التصويت في ثاني أيام الانتخابات

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أنه تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات بمحيط اللجان الانتخابية والشوارع المؤدية إليها، استعدادًا لانطلاق ماراثون التصويت في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب٢٠٢٥ في تمام الساعة التاسعة صباحاً والمستمرة حتي ٩ مساءا، وذلك لإبراز الصورة الحضارية أمام المواطنين وتوفير أجواء منظمة وآمنة أثناء العملية الانتخابية.

أشار محافظ الشرقية إلى أنه علي مدار اليوم تكثف الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة حملاتها والتي تشمل رفع الأتربة والمخلفات وتمهيد الطرق وتحسين الإنارة بمحيط المقرات الانتخابية، لتيسير حركة المواطنين وضمان سير العملية الانتخابية في أجواء مهيئة وصحية علي مدار اليوم.

يذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب يبلغ ٤ ملايين و٨٨٤ ألف و ١٠٤ ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات للإدلاء بأصواتهم أمام ٩٧٥ مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب ١٠٤٠ لجنة فرعية و ٩ لجان عامة وذلك للمنافسة بين ٢٥٣ مرشح فردي للحصول علي ٢١ مقعد فردي و ٢١ مقعد بالقائمة.