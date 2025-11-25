مستقبل وطن: الإقبال كبير بعد الساعة الرابعة عصرا ومنافسات قوية في الشرقية والدقهلية

علق حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، على مجريات اليوم الأول من انتخابات المرحلة الثانية، قائلًا: غرفة عمليات الحزب مستمرة مع استمرار اللجان، وما أستطيع قوله إن هناك إقبالًا، والإقبال زاد بشكل كبير بعد الساعة الرابعة عصرًا.



تابع حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الصورة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: بالنسبة للخروقات، هناك فارق كبير جدًا، خاصة فيما يخص الدعاية مقارنة بالمرحلة الأولى، حيث لم يكن هناك وعي كبير بمرحلة الصمت الانتخابي، حتى من الذين يجاملون المرشحين.

واصل حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ان : الإقبال يختلف من دوائر لأخرى، وهناك محافظات تشهد انتخابات ساخنة في محافظة الشرقية والدقهلية وكفر الشيخ، وبعض الدوائر في القاهرة بها منافسات ساخنة.

ولفت حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أنه، وعلى مدار سنوات، فإن المعتاد أن تكون كثافة التصويت الأعلى في مراكز المحافظات مقارنة بالمدن، إلا لو كان هناك مرشح قوي.

وذكر حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن هناك شكاوى كثيرة جدًا اليوم من المرشحين في كافة الأحزاب وهذا طبيعي بما فيهم مستقبل وطن ، قائلًا: الجميع عنده شكاوى من مرشحي الأحزاب والمستقلين، لكن المختلف لدينا في الحزب أنه حال تلقي شكاوى من بعض المرشحين نقول له: ركز في حالك طالما الشكوى غير مؤثرة. ولذلك الهيئة الوطنية للانتخابات ترد طوال الوقت، لكن السؤال: هل هي شيء مؤثر في العملية الانتخابية؟ لا طبعًا.