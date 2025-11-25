السيدات والشباب الأكثر حضورًا في انتخابات مجلس النواب بالشرقية

أكد محمود حافظ مراسل قناة صدى البلد، من أمام اللجان الانتخابية بالشرقية، أن المواطنين الذين يحق لهم التصويت في المحافظة عددهم 4 ملايين و800 ألف مواطن، وأن هناك 9 لجان عامة وهناك 1040 لجنة فرعية، موزعة على 975 مقرا انتخابيا، وأن هناك 253 مرشحا يتنافسون على 21 مقعدا.

وأضاف مراسل قناة صدى البلد خلال تغطية خاصة لـ صدى البلد، لـ العملية الانتخابية باليوم الثاني، أن الانتخابات منذ أمس كانت مشرفة، وأنه لم يصدر أي مخالفات لأحد المرشحين.

وأوضح أن رجال التدخل السريع كانت متواجدة طوال اليوم في الشارع، وأن جميع اللجان فتحت الأبواب في موعدها، وأن السيدات والشباب كانوا الأكثر حضورًا في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب بالشرقية.

ويتوجه الناخبون للتصويت لليوم الثاني في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تُجرى في 13 محافظةٍ تضم 73 دائرةً انتخابية و5287 لجنةً فرعية.

1316 مرشّحًا

ويتنافس في هذه المرحلة 1316 مرشّحًا بالنظام الفردي، إلى جانب قائمة واحدة في دائرتَي القوائم بقطاعي القاهرة وشمال ووسط وجنوب الدلتا وشرق الدلتا.

تستمر عمليةُ الاقتراع من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، مع تخصيص ساعة راحة من الثالثة حتى الرابعة عصرًا.

ودعت الهيئةُ الوطنية للانتخابات المواطنين إلى المشاركة، مؤكدةً التزامَها بضمان نزاهة الإجراءات ونقل إرادة الناخبين إلى صناديق الاقتراع بكل شفافية.

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تلقت 86 شكوى في 34 دائرة انتخابية و58 لجنة فرعية خلال المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية.