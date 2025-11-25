بعد قليل.. بدء التصويت بالانتخابات البرلمانية في اليوم الثاني

كشفت قناة صدى البلد، أنه بعد قليل سيتم بدء التصويت بالانتخابات البرلمانية باليوم الثاني.

ويتوجه الناخبون للتصويت لليوم الثاني في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تُجرى في 13 محافظةٍ تضم 73 دائرةً انتخابية و5287 لجنةً فرعية.

ويتنافس في هذه المرحلة 1316 مرشّحًا بالنظام الفردي، إلى جانب قائمة واحدة في دائرتَي القوائم بقطاعي القاهرة وشمال ووسط وجنوب الدلتا وشرق الدلتا.

تستمر عمليةُ الاقتراع من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، مع تخصيص ساعة راحة من الثالثة حتى الرابعة عصرًا.

ودعت الهيئةُ الوطنية للانتخابات المواطنين إلى المشاركة، مؤكدةً التزامَها بضمان نزاهة الإجراءات ونقل إرادة الناخبين إلى صناديق الاقتراع بكل شفافية.

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تلقت 86 شكوى في 34 دائرة انتخابية و58 لجنة فرعية خلال المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية.

الازدحام والتكدس وتجميع الناخبين



وأضاف بنداري، خلال تصريحات صحفية، أن من تقدّموا بالشكاوى عبر الخط الساخن شملوا 8 سيدات و78 رجلًا، موضحًا أن معظم الشكاوى كانت مرتبطة بالازدحام والتكدس وتجميع الناخبين، حيث بلغ عددها 28 شكوى، بينما تم تسجيل 4 شكاوى تتعلق بمحاولات رشاوى انتخابية.

التعامل مع الشكاوى

وأكد المدير التنفيذي للهيئة أن التعامل مع هذه الشكاوى يتم بشكل فوري، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام العملية الانتخابية وحماية حقوق المواطنين في الإدلاء بأصواتهم بحرية ونزاهة.