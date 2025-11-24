بنداري: تلقي 86 شكوى في المرحلة الثانية أغلبها حول الازدحام أمام اللجان

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تلقت حتى الآن 86 شكوى في 34 دائرة انتخابية و58 لجنة فرعية خلال المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية.

الازدحام والتكدس وتجميع الناخبين

وأضاف بنداري، خلال تصريحات صحفية، أن من تقدّموا بالشكاوى عبر الخط الساخن شملوا 8 سيدات و78 رجلًا، موضحًا أن معظم الشكاوى كانت مرتبطة بالازدحام والتكدس وتجميع الناخبين، حيث بلغ عددها 28 شكوى، بينما تم تسجيل 4 شكاوى تتعلق بمحاولات رشاوى انتخابية.

التعامل مع الشكاوى

وأكد المدير التنفيذي للهيئة أن التعامل مع هذه الشكاوى يتم بشكل فوري، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام العملية الانتخابية وحماية حقوق المواطنين في الإدلاء بأصواتهم بحرية ونزاهة.