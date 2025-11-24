قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس القابضة لمياه الشرب يبحث برنامج إدارة مياه دلتا النيل مع الوكالة الألمانية
بيوزعوا أموال لشراء الأصوات.. القبض على أنصار مرشح بانتخابات النواب
بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية
مندوب فلسطين بمجلس الأمن: إسرائيل تعمل على انهيار وقف إطلاق النار وتمارس التهجير القسري
بث مباشر| مؤتمر صحفي للوطنية للإنتخابات لمتابعة سير العملية الانتخابية
الوطنية للانتخابات: انقطاع الكهرباء ومشاحنات بين أنصار مرشحين في الإسماعيلية
400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن
سعر الدولار الآن في مصر الإثنين 24 نوفمبر 2025
الأرصاد: غدا طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا .. والعظمى بالقاهرة 25
الوطنية للانتخابات: سقوط مروحة على موظفة بإحدى لجان الدقهلية ونقلها للمستشفى
أحمد موسى يطالب ببيانات رسمية حول وقائع شراء الأصوات ويؤكد ضبط متورطين في المحلة والدقهلية
رئيس القابضة لمياه الشرب: ميكنة التحصيل والصرف الصناعي لتحسين مستوى الخدمة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بنداري: تلقي 86 شكوى في المرحلة الثانية أغلبها حول الازدحام أمام اللجان

الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات
محمد البدوي

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تلقت حتى الآن 86 شكوى في 34 دائرة انتخابية و58 لجنة فرعية خلال المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية.

الازدحام والتكدس وتجميع الناخبين

وأضاف بنداري، خلال تصريحات صحفية، أن من تقدّموا بالشكاوى عبر الخط الساخن شملوا 8 سيدات و78 رجلًا، موضحًا أن معظم الشكاوى كانت مرتبطة بالازدحام والتكدس وتجميع الناخبين، حيث بلغ عددها 28 شكوى، بينما تم تسجيل 4 شكاوى تتعلق بمحاولات رشاوى انتخابية.

 التعامل مع الشكاوى

وأكد المدير التنفيذي للهيئة أن التعامل مع هذه الشكاوى يتم بشكل فوري، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام العملية الانتخابية وحماية حقوق المواطنين في الإدلاء بأصواتهم بحرية ونزاهة.

الوطنية للانتخابات البرلمان المستشار أحمد بنداري مجلس النواب انتخابات البرلمان برلمان 2025

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

