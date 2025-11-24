أحمد موسى يشن هجوما على المال السياسي وسيطرته في الانتخابات البرلمانية

أكد الإعلامي أحمد موسى أن هناك نوابًا في المجلس لم يتحدثوا طوال خمس سنوات، متسائلًا: «هو أنا منتخب نائب صامت؟»، موضحًا أن كرم الله على البلد يتجلى في إجراء انتخابات لها معانٍ كثيرة جدًا.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن عيوب الانتخابات يجب رصدها ومعالجتها، مشيرًا إلى أنه تم ضبط أشخاص يوزعون أموالًا، وقد ألقت وزارة الداخلية القبض عليهم، مؤكدًا أن الدولة لا تتهاون في مثل هذه الأمور.

وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات يجب أن تقول الحقيقة من أجل أن يطمئن المواطن على صوته، وأن يتوجه للإدلاء به في أمان واطمئنان.

وأشار إلى أن الدولة حريصة على منع استخدام المال في العملية الانتخابية، لأن المواطن يحتاج إلى الاطمئنان على صوته الانتخابي.

وأوضح أن النائب الذي يوزع أموالًا لا يجب انتخابه، مؤكدًا أن البلاد تحتاج إلى نائب في البرلمان بإرادة شعبية حقيقية، مشيرًا إلى أن الجميع يثق في أجهزة الدولة بالكامل، وأن هذه الأمور لا تعيب هذه الأجهزة.

وتابع: «يجب أن نعمل على علاج السلبيات في انتخابات مجلس النواب، أنا عايز يكون بجد فيه انتخابات وفيه منافسة بين المرشحين، المواطن في الماضي كان ينتظر الانتخابات البرلمانية».