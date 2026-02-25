قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصناعة ومحافظ القاهرة يتفقدان مصانع الرخام والجرانيت ويؤكدان على تطوير شق الثعبان
عبدالعاطي: نتطلع لإنشاء مجلس أعمال مصري فلبيني لدفع التبادل التجاري بين البلدين
معلومات الوزراء: 298.2 مليار جنيه صافي استثمارات شركات التأمين خلال 2023/ 2024
درجات الحرارة المُتوقعة اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026
مصر وبريطانيا تبحثان شراكة اقتصادية أعمق وتوسع الاستثمارات الخضراء
كازاخستان .. تحطم طائرة من طراز "سو-30 إس إم" في منطقة كاراغاندا
بعد قليل.. انطلاق فعاليات احتفال الأزهر الشريف بذكرى تأسيسه الـ1086
هجوم الفراعنة في الليجا؟ مرموش هدف برشلونة وثنائية مصرية قد تكتب تاريخًا جديدًا
الهلال الأحمر يمد غزة بمواد غذائية ومستلزمات شتوية عبر «زاد العزة» 146 ويستقبل الدفعة الـ 19 من المصابين
بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة
تحذيرات من متحور انفلونزا خطير قد يتحول إلى جائحة.. ظهر في أمريكا
قرار عاجل من التعليم بصرف حافز التدريس للمعلمين عن شهري يناير وفبراير
محافظات

حملات رقابية على الأسواق بحي وسط الإسكندرية لمنع التلاعب بالأسعار
أ ش أ

نفذت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، حملة رقابية للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية بنطاق حي وسط لمنع التلاعب بالأسعار والتصدي لجشع التجار ومتابعة مدى الالتزام بالضوابط البيئية والقانونية، وذلك استجابة لتعليمات محافظ الإسكندرية أيمن عطية فرض الانضباط والحفاظ على الصحة العامة.

وذكر حي وسط، أن إدارات الحي المعنية قامت وبالتعاون مع المديريات الخدمية، بحملة موسعة بشارع بورسعيد وطريق الكورنيش أسفرت عن، غلق وتشميع 3 محال للإدارة بدون ترخيص، تحصيل 107 ألاف جنيه غرامات فورية ، تحرير 6 محاضر تموينية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية، عدم النظافة، و 3 تقارير فنية لإدارة سلامة الغذاء لرصد منتجات غذائية تالفة ظاهريا ومنتهية الصلاحية، وإعدام 10 كجم سلع غذائية منتهية الصلاحية، و تحرير محضرين أمن صناعي لعدم توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية ومحضرين رصد بيئي لسوء حالة النظافة وعدم وجود حاويات و3 محاضر لشؤون البيئة لمخالفة قانون البيئة، و5 محاضر فورية و 5 إنذارات لمخالفة قانون العمل، و التحفظ على 3 دراجات نارية و75 حالة إشغال.

ووجه حي وسط بالاشتراك مع مديرية التموين بالإسكندرية، حملة لسوق منطقة " الحضرة القبلية"، وتم خلالها متابعة المعروضات من الخضار والفاكهة، اللحوم والدواجن، والتأكد من الإعلان عن جميع الأسعار، إضافة إلى الحديث مع التجار حول ضبط وتخفيض الأسعار خلال شهر رمضان المبارك لرفع المعاناة عن المواطنين ومنع التلاعب والزيادات غير المبررة.

الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية حملة رقابية للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية التلاعب بالأسعار الالتزام بالضوابط البيئية والقانونية

سيراميكا كليوباترا

مفاجأة.. مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي مهددة بالإعادة

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع

شهادات البنوك

أسهل عائد.. تفاصيل شهادة ادخار البنك الأهلي ومصر بعد خفض أسعار الفائدة

الطفل محمد

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

التربيع الأول لهلال شهر رمضان

السعودية توثّق «التربيع الأول» لـ هلال شهر رمضان | شاهد

صورة المتهم

بعد اعتدائه على والدته.. قرار من نيابة المنتزه بالإسكندرية ضد المتهم

مهيب عبد الهادي

مُهيب عبد الهادي يُثير الجدل بشأن وليد الركراكي والنادي الأهلي

سامسونج

سامسونج تستعد للكشف عن Galaxy S26 في حدث Unpacked 2026

وان بلس 16

تسريب جديد .. وان بلس 16 قادم بحواف شاشة أقل من 1 ملم وبطارية هائلة

أخبار السيارات

أخبار السيارات| مرسيدس تودع سيارتها الكهربائية.. ومازدا تكشف عن MX-5

بالصور

بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة

وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"

إعداد منصة رقمية للمساقى الخاصة.. اجتماع رسمي لتحسين منظومة الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي

الصحة: تشكيل لجنة وطنية للروبوت الجراحي.. وإنشاء مركز متخصص للتدريب على تقنياته

فيديو

صورة تعبيرية

فأر ينقذ صديقه بطريقة مُذهلة تشبه الإنعاش القلبي الرئوي.. مشهد نادر يهز مواقع التواصل |فيديو

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

