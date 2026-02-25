حملات رقابية على الأسواق بحي وسط الإسكندرية لمنع التلاعب بالأسعار

نفذت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، حملة رقابية للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية بنطاق حي وسط لمنع التلاعب بالأسعار والتصدي لجشع التجار ومتابعة مدى الالتزام بالضوابط البيئية والقانونية، وذلك استجابة لتعليمات محافظ الإسكندرية أيمن عطية فرض الانضباط والحفاظ على الصحة العامة.

وذكر حي وسط، أن إدارات الحي المعنية قامت وبالتعاون مع المديريات الخدمية، بحملة موسعة بشارع بورسعيد وطريق الكورنيش أسفرت عن، غلق وتشميع 3 محال للإدارة بدون ترخيص، تحصيل 107 ألاف جنيه غرامات فورية ، تحرير 6 محاضر تموينية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية، عدم النظافة، و 3 تقارير فنية لإدارة سلامة الغذاء لرصد منتجات غذائية تالفة ظاهريا ومنتهية الصلاحية، وإعدام 10 كجم سلع غذائية منتهية الصلاحية، و تحرير محضرين أمن صناعي لعدم توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية ومحضرين رصد بيئي لسوء حالة النظافة وعدم وجود حاويات و3 محاضر لشؤون البيئة لمخالفة قانون البيئة، و5 محاضر فورية و 5 إنذارات لمخالفة قانون العمل، و التحفظ على 3 دراجات نارية و75 حالة إشغال.

ووجه حي وسط بالاشتراك مع مديرية التموين بالإسكندرية، حملة لسوق منطقة " الحضرة القبلية"، وتم خلالها متابعة المعروضات من الخضار والفاكهة، اللحوم والدواجن، والتأكد من الإعلان عن جميع الأسعار، إضافة إلى الحديث مع التجار حول ضبط وتخفيض الأسعار خلال شهر رمضان المبارك لرفع المعاناة عن المواطنين ومنع التلاعب والزيادات غير المبررة.