محافظات

محافظ جنوب سيناء يتابع مشروعات الخطة الاستثمارية عبر الفيديو كونفرانس

محافظ جنوب سيناء خلال الاجتماع
محافظ جنوب سيناء خلال الاجتماع
ايمن محمد

عقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقرها في شرم الشيخ، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية لديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة، ضمن خطة العام المالي 2025/2026.

جاء الاجتماع بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن، ومدير مديرية الطرق والنقل، ومسؤول شبكة المرافق بالمحافظة، ومدير إدارة التخطيط بالديوان العام.

وأكد المحافظ أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف معدلات الأداء والعمل بروح الفريق الواحد، مشددًا على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها، لا سيما مشروعات الخطة الاستثمارية.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المحاور الرئيسية، التي تشمل أعمال الكهرباء، ورصف الطرق الداخلية، والتنمية الحضرية، وتحسين البيئة، والخدمات المحلية والمجتمعية، وتطوير الإدارة المحلية، والدعم الفني.

ووجّه المحافظ رؤساء المدن بضرورة الإسراع في الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها وفق البرامج الزمنية المحددة؛ لضمان الاستفادة القصوى من الاعتمادات المالية المتاحة، وتوجيهها وفق أولويات العمل بكل مدينة، بما يحقق مستهدفات التنمية الشاملة، ويعكس الوجه الحضاري اللائق بالمحافظة، ويعود بالنفع على المواطن السيناوي، مع التأكيد على أهمية ترشيد الإنفاق.

وفي ختام الاجتماع، أعلن المحافظ أنه سيتم عقد اجتماع أسبوعي دوري عبر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة معدلات الإنجاز أولًا بأول، ورصد أي معوقات بشكل فوري؛ لضمان الانتهاء من مشروعات الخطة في التوقيتات المحددة، وتحقيق أعلى معدلات أداء على مستوى جميع مدن المحافظة.

جنوب سيناء اجتماع المحافظ فيديو كونفرانس المدن

