تأثيرات غير مرغوبة.. رئيس حقوق الإنسان يكشف سلبيات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب| فيديو

كشف السفير كارم محمود، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن أبرز الملاحظات التي رصدها المجلس خلال متابعة انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكداً أن بعض التجاوزات الفردية لا تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.

وأضاف كارم محمود خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق، في تغطية خاصة لانتخابات مجلس النواب 2025 ببرنامج "نظرة" على قناة صدى البلد، أن هناك حالات محدودة لبعض الأفراد الذين يحاولون توزيع أشياء بشكل غير قانوني أو حشد أو تظاهر جماعي لمرشح معين، وهو أمر مرفوض، مؤكدًا على أن هذه المخالفات الفردية لم تؤثر على مجريات العملية الانتخابية، مؤكداً ثقة المجلس في نزاهة الانتخابات واستجابتها السريعة للملاحظات.

وأشار السفير إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات، بالتعاون مع القضاء، تجاوبت بسرعة مع الملاحظات التي وصلت من أعلى سلطة في الدولة، ما يعكس حرصها على ضمان المنافسة الحرة ومبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.

وتابع: "أن إعادة انتخابات في 19 دائرة بالمرحلة الأولى، لا يضر على عفاف المجلس القادم، كما أنه لم يتم السكوت على هذه السلبيات وسيتم الإعادة".

وردًا على سؤال حول حقوق الناخبين، شدد كارم محمود على أن جميع الحقوق كانت مصانة، بما في ذلك حقوق ذوي الإعاقة وكبار السن والنساء، مع توفير التسهيلات اللازمة لهم داخل اللجان الانتخابية.