الداخلية تكشف ادعاءات شخص بشراء مرشح لمجلس النواب للأصوات بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء أحد الأشخاص بوجود تجاوزات خلال العملية الإنتخابية والزعم بمشاهدته قيام أحد المرشحين بشراء أصوات الناخبين بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص القائم على نشر مقطع الفيديو المشار إليه (عامل ، مقيم بالقاهرة ) وبمواجهته إعترف بقيامه بنشر مقطع الفيديو المشار إليه "على خلاف الحقيقة" على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





