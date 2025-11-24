قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
حوادث

انتخابات النواب المرحلة الثانية| كيف تعاملت الأجهزة الأمنية مع البلاغات ومقاطع متداولة لمخالفات؟

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مصطفى الرماح

مع انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب؛ كثفت الأجهزة الأمنية جهودها، لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة وهادئة، والتصدي لأي محاولات للتشويش أو إثارة البلبلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال الساعات الأخيرة، تعاملت وزارة الداخلية مع عدد من المقاطع المتداولة التي زعم أصحابها وجود مخالفات أمام اللجان، حيث فحصت الوقائع وكشف حقيقتها، بالتوازي مع ضبط عدة تجاوزات حقيقية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين، بما يؤكد حرص الدولة على حماية نزاهة التصويت ومنع أي إخلال بسير العملية الديمقراطية.

وعلقت الأجهزة الأمنية على ما تلاحظ بشأن تداول عدة مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ادعاء بعض الأشخاص بوجود مخالفات أمام عدد من اللجان الانتخابية، رغم عدم احتواء المقاطع المصورة على أية مخالفات أو تقدمهم ببلاغات تفيد بذلك.

وأكدت وزارة الداخلية أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم حيال مروجى تلك الادعاءات.

ودعت الوزارة، المواطنين، للإبلاغ عن أية تجاوزات خارج مقار اللجان الانتخابية؛ لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

مرشحة بالانتخابات تدعى وجود تجاوز بالقاهرة 

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، زعمت خلاله إحدى السيدات المرشحات لانتخابات مجلس النواب، بوجود مخالفات بإحدى الدوائر الانتخابية بالقاهرة.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في حدوث خلافات بين أنصار المرشحة المذكورة ومرشح آخر أمام إحدى الدوائر الانتخابية بالقاهرة، وتم احتواء الموقف في حينه، واصطحاب الطرفين لقسم الشرطة المختص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، ولم يؤثر ذلك على سير العملية الانتخابية.

 

أنصار مرشح بالغربية يوزعون أموالا على الناخبين

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد المرشحين من قيام أنصار مرشح آخر بتوزيع مبالغ مالية على المواطنين بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة بالغربية؛ لدفعهم للتصويت له.

وبالفحص؛ تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في قيام الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بمدينة المحلة برصد واقعتي تجاوز وضبط القائمين عليهما (3 أشخاص وسيدة- مقيمون بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة) في أحد الجراجات وأحد الشوارع بمحيط إحدى الدوائر الإنتخابية بمدينة المحلة ، لقيامهم بجمع عدد من بطاقات الرقم القومي الخاصة بالمواطنين وحيازتهم مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها عليهم للتصويت لـ 2 مرشحين.

شخص يلقي مادة حارقة على مقر لجنة انتخابية بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بإلقاء زجاجة بها مادة مشتعلة داخل أماكن الانتظار بمقر إحدى اللجان الانتخابية بدائرة مركز شرطة نبروة بالدقهلية.

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة المركز)، وتبين أنه مهتز نفسياً، ومعروف بين أوساط الأهالي بمنطقة سكنه باهتزازه النفسي.

وبسؤال أهليته أفادوا بأنه يعاني من أمراض نفسية وسبق حجزه بأحد المستشفيات النفسية، وقدموا ما يفيد ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

توزيع كروت أمام مقر لجنة انتخابية بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تضرر خلاله أحد مرشحي مجلس النواب من بعض الأشخاص لتواجدهم أمام إحدى اللجان الانتخابية بالقاهرة وتوزيعهم كروت تعريفية على الناخبين في إطار توجيههم للإدلاء بأصواتهم لصالح مرشح آخر.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في ورود بلاغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من أحد المرشحين بانتخابات مجلس النواب، بتضرره من مرشح آخر لقيامه بتوجيه المواطنين للإدلاء بأصواتهم لصالحه وتوزيع كروت تعريفية لشخصه عليهم، وفي وقت لاحق حضر للقسم المرشح الآخر وأفاد بتضرره من المُبلغ لقيامه ببث مقطع الفيديو المشار إليه، واتهمه بتوجيه الناخبين بعدم التصويت لصالحه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

أنصار مرشح بقطور يوزعون أموال على الناخبين

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية في مركز قطور بمحافظة الغربية من ضبط 4 أشخاص بمحيط الدائرة وبحوزتهم مبالغ مالية؛ تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية بهدف التصويت لصالح أحد المرشحين.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

أنصار مرشح يوزعون كروت دعائية بالقليوبية


تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بالقاهرة من ضبط شخصين مقيمين بمحافظة القليوبية بأحد الشوارع المحيطة باللجنة، وبحوزتهما عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين؛ لتوزيعهم على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية للتصويت لصالح المرشح.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الانتخابات البرلمانية الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية تجاوزات اللجان الإنتخابية

