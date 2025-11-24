أحمد موسى: مش عايزين نواب في البرلمان جاية بالفلوس والرشاوى الانتخابية

قال الإعلامي أحمد موسى، أن المواطن المصري يحتاج الي التأكد أن صوته سوف يصل الي الصندوق ويختار نائب وعدم التأثير على المواطنين بالمال السياسي.

وأضاف موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد،: مش عايزين نواب في البرلمان جايه بالفلوس والرشاوي الانتخابية، منوها أن الشعب يحتاج الي النائب صاحب الشعبية.

وقدم الإعلامي أحمد موسى، التحية الى رجال الشرطة المصرية التي تعمل على حصر الشكاوي من المخلفات الانتخابية، موضحا أن الداخلية تبذل مجهودا كبير خلال الأيام الماضية.

وتسأل موسى هل الجمع بين القائمة والفردي أفضل للمواطن والوطن؟، وهل في النهاية سيعبر النائب عن المواطنين.

وأشار موسى، أنه من الوارد أن يأتي الصندوق بنائب لا يعبر عن المواطنين بسبب قانون القائمة، وردد موسى: هناك نواب في البرلمان القادم لا يعلمون شيئا عن دوارئهم.

وأكد موسى، أن هناك سلبيات للنظام الانتخابي الحالي، ويلعب المال السياسي والعصبية والقبيلة دور كبير في حسم العملية الانتخابية.