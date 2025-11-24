أحمد موسى: سنجد نوابا في البرلمان القادم لا يعلمون شيئا عن دوائرهم

قدم الإعلامي أحمد موسى، التحية إلى رجال الشرطة المصرية التي تعمل على حصر الشكاوى الخاصة بالمخالفات الانتخابية، موضحا أن الداخلية تبذل مجهودا كبيرا خلال الأيام الماضية.

وتساءل موسى، خلال برنامجع “على مسئوليتي” المذاع على فضائية “صدى البلد”،: “هل الجمع بين القائمة والفردي أفضل للمواطن والوطن؟، وهل في النهاية سيُعبِّر النائب عن المواطنين؟”.

وأشار موسى، إلى أنه من الوارد أن يأتي الصندوق بنائب في البرلمان المقبل «لا يعبر عن المواطنين»؛ وذلك بسبب قانون القائمة، وقال: “سنجد نوابا في البرلمان القادم لا يعلمون شيئا عن دوائرهم”.

وأكد "موسى" أن هناك سلبيات للنظام الانتخابي الحالي، والمال السياسي والعصبية والقبيلة تلعب دورا كبيرا في حسم العملية الانتخابية.