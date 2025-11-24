الانتخابات البرلمانية كلمة السر.. احمد موسى يقدم حلقه جديدة من برنامج على مسئوليتي

يقدم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة من برنامجه "على مسئوليتي"، الذي يُذاع على قناة صدى البلد، حيث يناقش خلالها مجموعة من القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تمس حياة المواطنين اليومية.

ومن المقرر أن يناقش موسى الانتخابات البرلمانية المقامة في 13 محافظة على أنحاء الجمهورية في مرحلتها الثانية.

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: المرحلة الثانية تسير بسلاسة والمشهد أكثر انضباطا

أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن عملية التصويت في اللجان الفرعية للمرحلة الثانية التي تشمل 13 محافظة بدأت بشكل منظم منذ الساعة التاسعة صباحًا، وتتم مراقبتها بدقة عبر غرفة العمليات المركزية.

غياب أي دعاية أو توجيه للناخبين

وخلال مداخلة هاتفية مع قناة DMC، أوضح بدوي أن المشهد الانتخابي في هذه المرحلة مختلف تمامًا عن السابقة، مشيرًا إلى غياب أي دعاية أو توجيه للناخبين، مما يتيح لكل مواطن اختيار مرشحه بحرية كاملة.

وعي المواطنين المشاركين

كما أشاد بتضافر جهود جميع أجهزة الدولة، من محافظات ومحليات وقوات الشرطة، بالإضافة إلى وعي المواطنين المشاركين، ووصفهم بـ"أبطال الملحمة"، لافتًا إلى الطوابير التي شهدتها بعض اللجان منذ الصباح الباكر.