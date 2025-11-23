أحمد موسى يكشف عن أهم 6 نقاط خلال لقاء وفد حماس مع رئيس المخابرات العامة

كشف الإعلامي أحمد موسى ، تفاصيل اجتماع اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة مع حركه حماس.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: حضراتكم عارفين الأيام اللي فاتت كان فيه شوية أخبار وانتقادات عن التزام حماس بالاتفاقات، النهاردة الموضوع واضح جدًا.

وتابع موسى: حماس حضرت لقاء مهم جدًا مع اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة المصرية، بحضور خليل الحية وخالد مشعل وقيادات الحركة، اللقاء كان مهم جدًا وطلعوا بيان رسمي أكدوا فيه عدة نقاط رئيسية:

مناقشة الوضع في قطاع غزة وطبيعة المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ، اللي اتوقع يوم 13 أكتوبر بحضور الرئيس السيسي، والرئيس الأمريكي ترامب، وأمير قطر الشيخ تميم، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

التأكيد على الالتزام بالبند الثاني وتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق.

ضرورة وقف الخروقات المستمرة من جانب إسرائيل، اللي ممكن تهدد استقرار الاتفاق، وكل ده تحت متابعة ورعاية الوسطاء: مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.

وقف أي إجراءات أحادية قد تسبب تصعيد أو تضر بالاتفاق.

مناقشة قضية مقاتلي رفح بشكل عاجل، اللي التواصل معاهم منقطع، وماحدش عارف يتواصل معاهم.

تأكيد حماس على ضرورة حل الموضوع فورًا عن طريق جهود الوسطاء.

جهود مصر والوسطاء

واختتم أحمد موسى: البيان أشاد بـ جهود مصر والوسطاء منذ وقف الحرب على غزة، ونقل تحيات قيادات حماس للقيادة المصرية، والدور المصري مهم جدًا، زي ما دايمًا بنقول، هدفنا وقف الحرب، وقف الإبادة، وصول مساعدات وإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة، وفتح معبر رفح بشكل كامل بدون أي قيود.