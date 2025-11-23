بـ 24 مليونا و374 ألفا.. أحمد موسى: صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك تتصدر التفاعل عالميًا

أعلن الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي" والمذاع عبر قناة صدى البلد، أن الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على منصة فيسبوك حققت مركزًا عالميًا ثانيًا من حيث معدل التفاعل، مباشرة بعد صفحة البيت الأبيض الأمريكية.

معدل التفاعل على الصفحة

وأوضح موسى أن معدل التفاعل على الصفحة وصل إلى 24 مليون و374 ألف تفاعل، مقارنة بـ26 مليون تفاعل لصفحة البيت الأبيض، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل رقمًا عالميًا مشرفًا ويبرز الدور الكبير للوزارة في التواصل مع الجمهور.

وأشار موسى إلى أن هذا التصنيف يعكس الثقة الواسعة التي تحظى بها وزارة الداخلية ورسالتها، ويظهر الجهود المتميزة للفِرق المسؤولة عن إدارة المنصات الرسمية.

كما أشار إلى أن الصفحة التي جاءت بعد وزارة الداخلية في التصنيف الدولي هي صفحة رئيس وزراء كمبوديا، مما يسلط الضوء على المكانة العالمية لمصر ووزارة الداخلية في مجال التفاعل الرقمي.

إنجاز مشرف يعكس الاحترافية

واختتم موسى حديثه بتوجيه التحية للواء محمود توفيق وزير الداخلية، ولمركز معلومات مجلس الوزراء، ولكافة العاملين في الوزارة، مشيدًا بما تحقق من إنجاز مشرف يعكس الاحترافية والتفاني في خدمة المجتمع.