أحمد موسى: قرار ترامب بتصنيف الإخوان إرهابية ضربة دولية للتنظيم

أعلن الإعلامي أحمد موسى، خلال تعليقه على خبر عاجل، أن الإعلام الأمريكي كشف عن نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية أجنبية، مؤكدًا أن هذا القرار، في حال اعتماده، سيكون بمثابة ضربة قوية ومباشرة للتنظيم على المستوى الدولي.

أقصى درجات الصرامة

أوضح موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي والمذاع عبر قناة صدى البلد أن ترامب أعلن صراحة أن التصنيف سيكون بأقصى درجات الصرامة، واصفًا الخطوة بأنها تطور عالمي خطير ورسالة واضحة لكل من يدعم الجماعة.

حظر تمويل التنظيم

وأشار موسى إلى أن القرار سيترتب عليه سلسلة إجراءات صارمة، تشمل ملاحقة عناصر الجماعة، مصادرة أموالهم، إغلاق مكاتبهم ومقارهم ومؤسساتهم الإعلامية، وفرض قيود على السفر، وحظر تمويل التنظيم داخل وخارج الولايات المتحدة، ومنع البنوك من التعامل مع عناصر الجماعة، وتجميد أصولهم وملاحقتهم قضائيًا.

التصنيف الأمريكي المحتمل

واختتم موسى حديثه مؤكدًا أن التصنيف الأمريكي المحتمل قد يدفع دول العالم للتحرك لتصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية دولية، وهو ما يعكس التأثير الكبير للقرار على المستوى العالمي ويضع ضغوطًا متزايدة على التنظيم في مختلف الدول.