أحمد موسى: تصنيف ترامب للإخوان إرهابية يشكل أكبر ضربة للجماعة منذ 2013

كشف الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن حلقة اليوم الأحد ستتضمن نحو 3 آلاف خبر مهم خلال ساعة ونصف، لكنه سيكتفي بعرض أبرزها، مشيرًا إلى أن الخبر الأبرز يتعلق بما تتداوله وسائل الإعلام الأمريكية عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية

وأوضح موسى أن الضربة الأقوى للإخوان الإرهابية منذ عام 2013 ستكون عبر قرار الإدارة الأمريكية بتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية، متوقعًا صدور القرار خلال اليومين أو الثلاثة المقبلة.

وأضاف أن القرار سيشمل إغلاق جميع مقرات ومكاتب الجماعة في أمريكا، بما فيها المؤسسات المالية والتعليمية والبحثية والمنظمات الإغاثية وفروع الطلاب البالغ عددها 60 فرعًا.

التداعيات الملاحقة القضائية

كما ستتضمن التداعيات الملاحقة القضائية لعناصر الجماعة، منع دخولهم الولايات المتحدة، وفرض قيود على أموالهم وحساباتهم.

تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية

وأشار موسى إلى أن القرار الأمريكي قد يدفع دول أوروبا للتحرك لاحقًا بنفس النهج، لتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية، والتعامل مع عناصرها في جميع أنحاء العالم.

وأكد موسى أن عام 2025 قد يمثل بداية الانتفاضة العالمية ضد الإخوان الإرهابية، بعد تصنيفهم رسميًا في مصر والسعودية، ووجه التحية للرئيس ترامب على هذه الخطوة، واصفًا القضاء على الإخوان بأنه أهم من القضاء على داعش والجماعات الإرهابية الأخرى.