وزير الخزانة الأمريكي يعتبر العقوبات الأوروبية على روسيا فاشلة
بث مباشر| الإعلامي أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج "على مسئوليتي"
قرارات مرتقبه بتصنيف الإخوان دوليا منظمة إرهابية.. أحمد موسى يكشف التفاصيل
دليل إجازات 2026 للموظفين والطلاب.. متى أول عطلة رسمية مقبلة؟
النائب محمد أبو العينين يقدم واجب العزاء في والدة وزير التموين.. صور
الصفقات الشتوية.. إجتماع حاسم للخطيب وتوروب في الأهلي خلال ساعات
تصنيف الإخوان منظمة إرهابية على مستوى دولي.. أحمد موسى يكشف تفاصيل الخطوة المرتقبة
هيئة البث الإسرائيلية: إقالة قائد المنطقة الجنوبية السابق بسبب 7 أكتوبر
هل يجوز جمع الصلاة بسبب حضور الدروس؟.. أمين الإفتاء يجيب
الجونة يحقق الفوز أمام الاتحاد السكندري في الدوري
سيول| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
روح ومسئولية.. حسين ياسر المحمدي يحث لاعبي الزمالك على الفوز تكريمًا لـ محمد صبري
تصنيف الإخوان منظمة إرهابية على مستوى دولي.. أحمد موسى يكشف تفاصيل الخطوة المرتقبة

قال الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، إن فريق البرنامج يمتلك نحو 3 آلاف خبر سيتم عرضها خلال حلقة تستمر لمدة ساعة ونصف، مشيرًا إلى أن جميعها "أخبار مهمة وقوية" تتعلق بملفات سياسية وإقليمية تشغل الرأي العام.

تصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية

وخلال حديثه في البرنامج، تناول موسى ما وصفه بتطورات دولية مؤثرة، موضحًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفق ما ذكره موسى يستعد لاتخاذ قرار يتعلق بـ تصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية أجنبية، مشيرًا إلى أن هناك "وثائق يتم إعدادها" لدعم هذا التوجه.

أكبر تأثير على التنظيم 

وأضاف موسى، أن مثل هذا القرار، في حال صدوره، سيكون بمثابة "ضربة قوية" للجماعة، واعتبر أنه قد يشكل أكبر تأثير على التنظيم منذ الأحداث التي شهدتها مصر عام 2013.

