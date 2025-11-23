تصنيف الإخوان منظمة إرهابية على مستوى دولي.. أحمد موسى يكشف تفاصيل الخطوة المرتقبة

قال الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، إن فريق البرنامج يمتلك نحو 3 آلاف خبر سيتم عرضها خلال حلقة تستمر لمدة ساعة ونصف، مشيرًا إلى أن جميعها "أخبار مهمة وقوية" تتعلق بملفات سياسية وإقليمية تشغل الرأي العام.

تصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية

وخلال حديثه في البرنامج، تناول موسى ما وصفه بتطورات دولية مؤثرة، موضحًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفق ما ذكره موسى يستعد لاتخاذ قرار يتعلق بـ تصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية أجنبية، مشيرًا إلى أن هناك "وثائق يتم إعدادها" لدعم هذا التوجه.

أكبر تأثير على التنظيم

وأضاف موسى، أن مثل هذا القرار، في حال صدوره، سيكون بمثابة "ضربة قوية" للجماعة، واعتبر أنه قد يشكل أكبر تأثير على التنظيم منذ الأحداث التي شهدتها مصر عام 2013.