أحمد موسى: يجب فتح المجال للأصوات المعارضة داخل البرلمان من أجل مصلحة الوطن

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه على كل ناخب أن يختار المرشح الذي يصلح لتمثيل الوطن في مجلس النواب .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يجب إعطاء الفرصة وفتح المجال للأصوات المعارضة داخل البرلمان من أجل مصلحة الوطن ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الدولة حريصة على الاستماع لكل الأصوات المصرية لصالح الوطن ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" لو عندنا شك في أي شيء يجب الإعلان عنه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" لازم كل ناخب يختار النائب اللي يمثله تحت قبة البرلمان ".