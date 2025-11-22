حفيد الرئيس الأمريكي السابق: أبو العينين عمل على توسيع الروابط الاقتصادية لمصر مع أكثر من 100 دولة

علق الإعلامي أحمد موسى، على مشاركة النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط وكيل مجلس النواب المصري في المؤتمر السنوي للمجلس الوطني للعلاقات العربية والأمريكية بواشنطن والذي يحضره حشد كبير ضم مئات المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين وقادة المنظمات والأكاديميين في واشنطن.



وعرض الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، كلمة حفيد الرئيس الأمريكي السابق روزفلت المدير التنفيذي للمجلس الوطني للعلاقات الامريكية العربية.

وقال حفيد الرئيس الأمريكي السابق روزفلت:" النائب محمد أبو العينين على مدى مسيرته المهنية الاستثنائية أسهمت جهوده في تعزيز علاقات مصر مع الدول في إفريقيا وأوروبا وآسيا والأمريكتين ".

وتابع حفيد الرئيس الأمريكي:" أبو العينين عمل على توسيع الروابط الاقتصادية لمصر مع أكثر من 100 دولة بالعالم".

وأكمل حفيد الرئيس الأمريكي الأسبق:" أبو العينين يترأس برلمان يضم 43 دولة شمال وجنوب المتوسط".