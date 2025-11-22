أبو العينين يوجه رسالة لترامب خلال اجتماع صناع القرار العربي الأمريكي بواشنطن| فيديو

قال النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط، ووكيل مجلس النواب المصري، إن الرئيس السيسي وجه خطابا مهما إلى الشعب المصري وإلى العالم، تضمّن نداءً مباشرا إلى الرئيس ترامب، مطالبا بالتحرك نحو السلام، فالعالم العربي سيدعم أي جهد صادق يحقق العدالة ويُنهي النزاع.

وشدد أبو العينين خلال المؤتمر السنوي للمجلس الوطني للعلاقات العربية والأمريكية بواشنطن والذي يحضره حشد كبير ضم مئات المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين وقادة المنظمات والأكاديميين في واشنطن، على أن مؤتمر شرم الشيخ، الذي لم يكن مجرد اجتماع تقليدي، بل جاء نتيجة جهود سياسية ودبلوماسية وأمنية كبيرة.

واضاف أن الرئيس السيسي أكد على عدة مبادئ، أبرزها: التمسك بحل الدولتين بوصفه الحل الوحيد القابل للتطبيق، ورفض التهجير أو النقل القسري للشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال، ورفض استمرار أو توسيع الاحتلال والاستيطان في الضفة الغربية أو في أي أرض فلسطينية.