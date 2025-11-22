قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم يتوقع وصول السياحة في مصر إلى 20 مليون سائح بنهاية 2025
محافظ الجيزة: تخفيض بنسبة 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح في حال السداد الفوري
حبس عصابة سلطان الأعرج للتسول في القاهرة والجيزة
وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء كانت ومازالت ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي الديني
إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية
في 23 يومًا فقط| 360 مليون جنيه غسيل و200 ألف قرص مخدر.. الداخلية تطهر بؤر الجريمة
كيفية معرفة مكان لجنة التصويت بانتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية
أحمد شوبير يوضح تفاصيل إصابة حارس الأهلي محمد الشناوي
تقرير يكشف: حماس جمعت معلومات حساسة عن دبابات إسرائيلية ونجحت في تعطيلها قبل 7 أكتوبر
بعد استخدامه بجريمة المنشار الكهربائي.. تعرف على مخاطر الذكاء الاصطناعي للمراهقين
أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م.. وطريقة الاستعلام عن النتيجة
توك شو

أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
منار عبد العظيم

قال النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط وكيل مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة شرم الشيخ أكد مجموعة من المبادئ الأساسية التي يجب أن تظل أساسًا لأي اتفاق مستقبلي في المنطقة.

وأوضح أبو العينين خلال المؤتمر السنوي للمجلس الوطني للعلاقات العربية والأمريكية والذي يحضره حشد كبير ضم مئات المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين وقادة المنظمات والأكاديميين في واشنطن: أن الرئيس السيسي شدد على التمسك بحل الدولتين كحل عادل، بالإضافة إلى رفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني، ورفض التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أبو العينين: "هذه المبادئ تمثل أساسًا للسلام في المنطقة، وتشكل إطارًا لتحقيق العدالة وحل الصراع.

وتابع:من المهم أن نؤكد أن هذه المبادئ لا تمثل مجرد مطالب، بل هي الأساس الذي يجب أن يستند إليه أي اتفاق شامل ومستدام."

التعاون الدولي لدعم السلام

وأكد أبو العينين  أن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قد قدما دعمًا كبيرًا لجهود السلام في المنطقة، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يعكس الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه أوروبا في تعزيز الاستقرار وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

وقال: "من المهم أن نلاحظ أن المجتمع الدولي، خاصة في أوروبا، قد أظهر التزامًا بتطبيق الحلول التي تحقق العدالة لشعبنا الفلسطيني

هذا الدعم يعكس الحاجة الماسة لتعاون دولي منسق لدفع عملية السلام إلى الأمام."

الرسالة الأمريكية.. مسؤولية تاريخية

وتابع أبو العينين قائلاً: "في 28 أغسطس، وجه الرئيس السيسي خطابًا مهمًا إلى العالم، دعا فيه الرئيس ترامب إلى لعب دور حاسم في إطلاق عملية سلام شاملة.

الرسالة كانت واضحة أن الولايات المتحدة تملك القدرة على التأثير بشكل كبير في هذا الصراع، وهي تتحمل مسؤولية تاريخية لدفع عملية السلام للأمام."

وأضاف أبو العينين: "الولايات المتحدة يجب أن تلعب دورًا فاعلًا في العملية السياسية، وأن تعمل مع المجتمع الدولي من أجل إيجاد حل دائم يتوافق مع تطلعات الشعب الفلسطيني."

مؤتمر شرم الشيخ..خطوة حاسمة نحو السلام

وأوضح أبو العينين أن مؤتمر شرم الشيخ الذي عُقد مؤخرًا شكل نقطة تحول حاسمة في مسار السلام، حيث اجتمع ممثلون من 30 دولة للتوافق حول ضرورة وقف الحرب، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، والشروع في عملية سياسية ذات مصداقية.

وقال أبو العينين: "مؤتمر شرم الشيخ كان فرصة لتوحيد الجهود الدولية وتأكيد الالتزام بتحقيق السلام، كما كان خطوة مهمة نحو التوصل إلى حل نهائي للصراع."

وأشار أبو العينين إلى أن تعاليمنا الدينية تُعلمنا أن حفظ النفس البشرية قيمة عظيمة، وقال: "من يقتل نفسًا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعًا،السعي للسلام يجب أن يكون هدفًا مشتركًا لكل الشعوب في المنطقة."

بالصور

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

