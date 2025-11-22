أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة

قال النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط وكيل مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة شرم الشيخ أكد مجموعة من المبادئ الأساسية التي يجب أن تظل أساسًا لأي اتفاق مستقبلي في المنطقة.

وأوضح أبو العينين خلال المؤتمر السنوي للمجلس الوطني للعلاقات العربية والأمريكية والذي يحضره حشد كبير ضم مئات المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين وقادة المنظمات والأكاديميين في واشنطن: أن الرئيس السيسي شدد على التمسك بحل الدولتين كحل عادل، بالإضافة إلى رفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني، ورفض التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أبو العينين: "هذه المبادئ تمثل أساسًا للسلام في المنطقة، وتشكل إطارًا لتحقيق العدالة وحل الصراع.

وتابع:من المهم أن نؤكد أن هذه المبادئ لا تمثل مجرد مطالب، بل هي الأساس الذي يجب أن يستند إليه أي اتفاق شامل ومستدام."

التعاون الدولي لدعم السلام

وأكد أبو العينين أن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قد قدما دعمًا كبيرًا لجهود السلام في المنطقة، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يعكس الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه أوروبا في تعزيز الاستقرار وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

وقال: "من المهم أن نلاحظ أن المجتمع الدولي، خاصة في أوروبا، قد أظهر التزامًا بتطبيق الحلول التي تحقق العدالة لشعبنا الفلسطيني

هذا الدعم يعكس الحاجة الماسة لتعاون دولي منسق لدفع عملية السلام إلى الأمام."

الرسالة الأمريكية.. مسؤولية تاريخية

وتابع أبو العينين قائلاً: "في 28 أغسطس، وجه الرئيس السيسي خطابًا مهمًا إلى العالم، دعا فيه الرئيس ترامب إلى لعب دور حاسم في إطلاق عملية سلام شاملة.

الرسالة كانت واضحة أن الولايات المتحدة تملك القدرة على التأثير بشكل كبير في هذا الصراع، وهي تتحمل مسؤولية تاريخية لدفع عملية السلام للأمام."

وأضاف أبو العينين: "الولايات المتحدة يجب أن تلعب دورًا فاعلًا في العملية السياسية، وأن تعمل مع المجتمع الدولي من أجل إيجاد حل دائم يتوافق مع تطلعات الشعب الفلسطيني."

مؤتمر شرم الشيخ..خطوة حاسمة نحو السلام

وأوضح أبو العينين أن مؤتمر شرم الشيخ الذي عُقد مؤخرًا شكل نقطة تحول حاسمة في مسار السلام، حيث اجتمع ممثلون من 30 دولة للتوافق حول ضرورة وقف الحرب، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، والشروع في عملية سياسية ذات مصداقية.

وقال أبو العينين: "مؤتمر شرم الشيخ كان فرصة لتوحيد الجهود الدولية وتأكيد الالتزام بتحقيق السلام، كما كان خطوة مهمة نحو التوصل إلى حل نهائي للصراع."

وأشار أبو العينين إلى أن تعاليمنا الدينية تُعلمنا أن حفظ النفس البشرية قيمة عظيمة، وقال: "من يقتل نفسًا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعًا،السعي للسلام يجب أن يكون هدفًا مشتركًا لكل الشعوب في المنطقة."