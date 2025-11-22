النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء

وجه النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط وكيل مجلس النواب المصري، نداءً عاجلاً للإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب، مطالبًا بتدخل فوري من أجل الوساطة وإنهاء الحرب الدائرة في السودان وحقن الدماء.

تدخل فوري

وقال أبو العينين خلال المؤتمر السنوي للمجلس الوطني للعلاقات العربية والأمريكية والذي يحضره حشد كبير ضم مئات المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين وقادة المنظمات والأكاديميين في واشنطن: "إن السودان يمتلك تاريخًا عريقًا وأهمية استراتيجية، ويجب أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف القتال وإنقاذ الأرواح".

وأكد أن التدخل الأمريكي يعد خطوة ضرورية للمساهمة في إنهاء هذا الصراع الدامي، مشيرًا إلى أن هناك حاجة ماسة لدور الوساطة الفعّال لضمان وقف إطلاق النار.

العمل الجماعي لحل الأزمة السودانية

وأشار أبو العينين إلى أن الحل النهائي لأزمة السودان لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال العمل الجماعي بين جميع الأطراف المعنية، سواء كانت دولية أو إقليمية.

وأوضح أن هذا التعاون المشترك ضروري لتفادي المزيد من التصعيد وضمان استقرار البلاد.

ودعا أبو العينين إلى ضرورة تضامن المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل سريع وشامل يضمن سلامة الشعب السوداني واستقرار السودان كداعم للأمن في المنطقة.