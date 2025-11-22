قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حبس عصابة سلطان الأعرج للتسول في القاهرة والجيزة
وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء كانت ومازالت ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي الديني
إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية
في 23 يومًا فقط| 360 مليون جنيه غسيل و200 ألف قرص مخدر.. الداخلية تطهر بؤر الجريمة
كيفية معرفة مكان لجنة التصويت بانتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية
أحمد شوبير يوضح تفاصيل إصابة حارس الأهلي محمد الشناوي
تقرير يكشف: حماس جمعت معلومات حساسة عن دبابات إسرائيلية ونجحت في تعطيلها قبل 7 أكتوبر
بعد استخدامه بجريمة المنشار الكهربائي.. تعرف على مخاطر الذكاء الاصطناعي للمراهقين
أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م.. وطريقة الاستعلام عن النتيجة
محضر ضد شقيقها.. شيرين عبد الوهاب تستغيث مجددا من أقرب الناس لها| التفاصيل الكاملة
قولت لك .. زوجة إمام عاشور توجّه رسالة له بعد تألقه أمام شبيه القبائل الجزائري
توك شو

النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
منار عبد العظيم

وجه النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط وكيل مجلس النواب المصري، نداءً عاجلاً للإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب، مطالبًا بتدخل فوري من أجل الوساطة وإنهاء الحرب الدائرة في السودان وحقن الدماء.

تدخل فوري

 وقال أبو العينين خلال المؤتمر السنوي للمجلس الوطني للعلاقات العربية والأمريكية والذي يحضره حشد كبير ضم مئات المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين وقادة المنظمات والأكاديميين في واشنطن: "إن السودان يمتلك تاريخًا عريقًا وأهمية استراتيجية، ويجب أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف القتال وإنقاذ الأرواح".

وأكد أن التدخل الأمريكي يعد خطوة ضرورية للمساهمة في إنهاء هذا الصراع الدامي، مشيرًا إلى أن هناك حاجة ماسة لدور الوساطة الفعّال لضمان وقف إطلاق النار.

العمل الجماعي لحل الأزمة السودانية

وأشار أبو العينين إلى أن الحل النهائي لأزمة السودان لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال العمل الجماعي بين جميع الأطراف المعنية، سواء كانت دولية أو إقليمية.

وأوضح أن هذا التعاون المشترك ضروري لتفادي المزيد من التصعيد وضمان استقرار البلاد.

ودعا أبو العينين إلى ضرورة تضامن المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل سريع وشامل يضمن سلامة الشعب السوداني واستقرار السودان كداعم للأمن في المنطقة.

النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط وكيل مجلس النواب المصري دونالد ترامب

