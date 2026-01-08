شائعات إخـ وانية.. مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء مركز إصلاح وتأهيل عن الطعام

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن الزعم بإضراب عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام لتعرضهم لإهمال طبى متعمد ومنعهم من أداء الامتحانات.

وأكد المصدر على عدم وجود أية إضرابات داخل أي من مراكز الإصلاح والتأهيل والتى تتوافر بها كافة الإمكانيات المعيشية والصحية والتعليمية للنزلاء وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأضاف المصدر ان تلك الادعاءات الزائفة والمتكررة للجماعة الإرهابية تأتى فى إطار محاولاتها اليائسة لإثارة انطباعات خاطئة تجاه السياسة العقابية الحديثة والحصول على استثناءات لعناصرها من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خارج الأطر القانونية.