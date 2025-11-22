أحمد موسى: أبو العينين وجه رسالة لقادة صناع القرار بواشنطن وأكد أن مصر لن تفرط في حقوقها المائية

علق الإعلامي أحمد موسى، على مشاركة النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط وكيل مجلس النواب المصري في المؤتمر السنوي للمجلس الوطني للعلاقات العربية والأمريكية بواشنطن والذي يحضره حشد كبير ضم مئات المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين وقادة المنظمات والأكاديميين في واشنطن.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"حفيد الرئيس الأمريكي السابق روزفيلت قدم النائب محمد أبو العينين في المؤتمر ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" النائب محمد أبو العينين تحدث عن السد الإثيوبي ووجه رسالة للرئيس الأمريكي ترامب ، ورسائل أبو العينين كانت مهمة وأكد أن مصر لن تفرط في حقوقنا المائية".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" أبو العينين وجه رسائل لقادة صناع القرار العربي الأمريكي في واشنطن".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" أبو العينين تحدث أيضا عن اتفاق شرم الشيخ للسلام في قطاع غزة وجهود مصر في التوصل لهذا الاتفاق ".