أبو العينين: الشعب الفلسطيني من حقه العيش على أرضه وإقامة دولته |فيديو

قال النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط، وكيل مجلس النواب، إن الشعب الفلسطيني من حقه أن يعيش على أرضه، وأن تقام دولته المستقلة، مشيرا إلى أن معالجة الأزمات لا تكون بالنظر إلى اللحظة الراهنة فقط، بل بالعودة إلى جذور المشكلة التاريخية.

وأوضح أبو العينين خلال المؤتمر السنوي للمجلس الوطني للعلاقات العربية والأمريكية بواشنطن والذي يحضره حشد كبير ضم مئات المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين وقادة المنظمات والأكاديميين في واشنطن، أن ما نراه اليوم من تدمير للمنازل، وقتل للمدنيين والأطفال، وحرمان من الغذاء والدواء والخدمات الأساسية، ليس حلاً، بل هو محاولة لفرض واقع يقوم على الإحلال السكاني والترحيل القسري.

واسترسل: لقد تجوّعت العائلات، وتفاقمت المعاناة، وما زال آلاف الأبرياء تحت الأنقاض.

وشدد على أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة محاولة لفرض واقع يقوم على الإحلال السكاني والترحيل القسري.