لحظة تسلم أبو العينين جائزة القيادة البرلمانية العالمية المتميزة.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على مشاركة النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط وكيل مجلس النواب المصري في المؤتمر السنوي للمجلس الوطني للعلاقات العربية والأمريكية بواشنطن والذي يحضره حشد كبير ضم مئات المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين وقادة المنظمات والأكاديميين في واشنطن.



وعرض الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، لحظة تكريم النائب محمد أبو العينين ومنحه جائزة "القيادة البرلمانية العالمية المتميزة"، تقديراً لجهوده البرلمانية والدولية، وهي المرة الأولى التي تمنح فيها هذه الجائزة، حيث تسلم “مطرقتين” رمزيتين تعبيراً عن دوره البرلماني الوطني كوكيل لمجلس النواب المصري، ودوره الدولي كرئيس للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" هذا التكريم تقديرا لدور أبو العينين البرلماني تم تسليمه مطرقتين ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" المؤتمر حضره عدد كبير من الفاعلين في الشرق الأوسط والمنطقة والولايات المتحدة الأمريكية ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" أبو العينين تحدث أيضا عن اتفاق شرم الشيخ للسلام في قطاع غزة وجهود مصر في التوصل لهذا الاتفاق ".



