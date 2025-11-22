أحمد موسى: أبو العينين أكد لصناع القرار الأمريكي أهمية السلام للمنطقة

علق الإعلامي أحمد موسى، على مشاركة النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط وكيل مجلس النواب في المؤتمر السنوي للمجلس الوطني للعلاقات العربية والأمريكية بواشنطن والذي يحضره حشد كبير ضم مئات المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين وقادة المنظمات والأكاديميين في واشنطن.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"رسائل قوية لأبو العينين في المؤتمر السنوي للمجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية بواشنطن ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" أبو العينين تحدث أيضا عن اتفاق شرم الشيخ للسلام في قطاع غزة وجهود مصر في التوصل لهذا الاتفاق".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" أبو العينين أكد لقادة صناع القرار العربي الأمريكي في واشنطن أهمية قمة شرم الشيخ للسلام واتفاق وقف إطلاق النار.. وتحدث عن الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة وما يتعرض له اهل غزة من معاناة ".

وتابع أحمد موسى :" أبو العينين تحدث عن أهمية السلام للمنطقة وأكد أن إسرائيل لن تعيش في استقرار إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ".

وأكمل أحمد موسى :" أبو العينين تحدث عن دور مصر في إيصال المساعدات لقطاع غزة وأكد ان 70 % منها يأتي من داخل مصر ".

