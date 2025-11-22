ماذا قال حفيد الرئيس الأمريكي الأسبق عن أبو العينين في واشنطن .. شاهد

علق الإعلامي أحمد موسى، على مشاركة النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط وكيل مجلس النواب المصري في المؤتمر السنوي للمجلس الوطني للعلاقات العربية والأمريكية بواشنطن والذي يحضره حشد كبير ضم مئات المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين وقادة المنظمات والأكاديميين في واشنطن.



عرض الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، كلمة حفيد الرئيس الأمريكي السابق روزفيلت المدير التنفيذي للمجلس الوطني للعلاقات الامريكية العربية .

قال حفيد الرئيس الأمريكي السابق روزفيلت:" النائب محمد أبو العينين انتخب في الربيع الماضي بالإجماع رئيسا للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ".

وتابع :" النائب محمد أبو العينين أثبت نفسه كرجل أعمال بالغ النجاح وموظف متميز وإنسان كريم ذو مبادئ إنسانية راسخة ".

وأكمل :" النائب محمد أبو العينين على مدى مسيرته المهنية الاستثنائية أسهمت في تعزيز علاقات مصر مع الدول في إفريقيا وأوروبا وآسيا والأمريكتين ".

