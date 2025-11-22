لديه مبادئ راسخة.. حفيد روزفلت يشيد بـ أبو العينين: يترأس برلمانا يضم 43 دولة حول المتوسط

عرض الإعلامي أحمد موسى،كلمة حفيد الرئيس الأمريكي السابق روزفيلت المدير التنفيذي للمجلس الوطني للعلاقات الامريكية العربية، بالمؤتمر السنوي للمجلس الوطني للعلاقات العربية والأمريكية بواشنطن، والتي أشاد فيها بالنائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط وكيل مجلس النواب المصري.



وقال حفيد الرئيس الأمريكي السابق روزفيلت في كلمة له أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي “ المذاع على قناة “ صدى البلد” :” النائب محمد أبو العينين انتخب في الربيع الماضي بالإجماع رئيسا للجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط".

وتابع: "النائب محمد أبو العينين أثبت نفسه كرجل أعمال بالغ النجاح وموظف متميز وإنسان كريم ذو مبادئ إنسانية راسخة".

وأكمل حفيد الرئيس الأمريكي الأسبق: "أبو العينين يترأس برلمان يضم 43 دولة شمال وجنوب المتوسط".

