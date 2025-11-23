الإخوان على المحك.. أحمد موسى يكشف تداعيات تصنيف ترامب المتوقع عالميًا

قال الإعلامي أحمد موسى، خلال تعليقه على خبر عاجل، إن الإعلام الأمريكي كشف عن نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان رسميًا عن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية.

ضربة مباشرة وقوية للتنظيم

وأكد موسى خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة صدى البلد أن هذا القرار، في حال اعتماده، سيكون بمثابة ضربة مباشرة وقوية للتنظيم على المستوى الدولي.

وأشار موسى إلى أن ترامب صرح بوضوح أن التصنيف سيكون بأقصى درجات الصرامة، واصفًا الخطوة بأنها تطور كبير وخطير عالميًا، ورسالة واضحة لكل من يدعم الجماعة.

سلسلة إجراءات صارمة

وأضاف أن القرار سيترتب عليه سلسلة إجراءات صارمة، تشمل ملاحقة عناصر الجماعة، مصادرة أموالهم، وإغلاق مكاتبهم ومؤسساتهم الإعلامية، وفرض قيود على السفر، ومنع تمويل التنظيم داخل وخارج الولايات المتحدة، وتجميد أصولهم وملاحقة أعضائهم قضائيًا، بالإضافة إلى منع البنوك من التعامل مع أي كيانات مرتبطة بالإخوان.

التصنيف الأمريكي المحتمل

واختتم موسى حديثه مؤكدًا أن التصنيف الأمريكي المحتمل قد يدفع دول العالم إلى تحرك مماثل، لتصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية على الصعيد الدولي، مما يعكس تأثير القرار على المستوى العالمي ويزيد الضغوط على التنظيم في مختلف الدول.