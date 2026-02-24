وزير العمل الصومالي يزور سفارة القاهرة ويطلع على الخدمات | صور

استقبل السفير علي عبدي أواري، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، الدكتور سالم عليو إبراو، وزير العمل والشؤون الاجتماعية الصومالي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى مصر، وذلك بمقر سفارة الصومال بالقاهرة.

وقام الوزير بزيارة السفارة الصومالية بالقاهرة للاطلاع على سير العمل والخدمات المتنوعة التي تقدمها السفارة للمواطنين الصوماليين المقيمين في مصر.

وأطلع السفير أواري، الوزير على طبيعة العمل اليومي، والمهام الدبلوماسية، والخدمات القنصلية، والدعم المقدم للمواطنين الصوماليين من مقر السفارة.

وأشاد الوزير بجهود وكفاءة واحترافية قيادة وموظفي السفارة، مؤكداً أهمية الاستمرار في أداء المهام الحيوية التي تضطلع بها السفارة لخدمة الشعب الصومالي.