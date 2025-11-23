قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
سقوط شرفتي عقار وتضرر 3 سيارات بالإسكندرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ترامب يتخذ خطوات رسمية لتصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية أجنبية

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

يمضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية أجنبية، حيث أعلن ترامب ، اليوم  الأحد، أن إدارته تتقدم بخطوات رسمية لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية أجنبية داخل الولايات المتحدة، مؤكداً في تصريحات لموقع Just the News أن القرار "اتُخذ بأقوى العبارات" وأن الإجراءات القانونية اللازمة باتت في مراحلها النهائية.

كما أوضح موقع ذا ميديا لاين، أن هذه الخطوة تأتي  بعد سنوات من الجدل داخل واشنطن حول كيفية التعامل مع الجماعة، وفي ظل ضغوط متزايدة من مسؤولين جمهوريين في عدد من الولايات للمضي في اتخاذ تدابير أكثر صرامة بحق من يعتبرونها جماعات مرتبطة بالإرهاب.

ووفقا للتقرير، تُعد جماعة الإخوان المسلمين، التي تأسست في مصر عام 1928، أحد أبرز التيارات الإسلامية العابرة للحدود، وتواجه انتقادات واسعة تتهمها بنشر الفكر المتطرف ودعم جماعات مسلحة وزعزعة الاستقرار الإقليمي. وفي ولاية تكساس، صنّف الحاكم جريج أبوت مؤخرًا الجماعة ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) كمنظمة إرهابية أجنبية و"منظمة إجرامية عابرة للحدود"، مشددًا: "هؤلاء المتطرفون غير مرحب بهم.. ويُحظر عليهم الآن امتلاك العقارات في الولاية".


التحركات الفيدرالية تأتي متوافقة مع جهود مشرعين جمهوريين بارزين، بينهم السيناتور تيد كروز والنائب ماريو دياز–بالارت، اللذان يدفعان باتجاه تشريع يُلزم وزارة الخارجية بإدراج الإخوان على قوائم الإرهاب. ويشير كروز إلى صلات الجماعة بحركة حماس، قائلاً إن "أيديولوجيتها تقوم على الإطاحة بالأنظمة غير الإسلامية حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة".


في المقابل، أدانت منظمة "كير" وغيرها من المنظمات الحقوقية الإسلامية هذه التصنيفات، ووصفتها بأنها مجحفة وغير دستورية، معتبرة أنها تعزز مناخ التعصب ضد المسلمين. وفتحت سلطات ولاية تكساس، بتوجيه من أبوت، تحقيقات موسعة في أنشطة الإخوان وكير ضمن حملة تستهدف "تحديد المنظمات الإرهابية وتعطيلها والقضاء عليها".


ويقول مؤيدو هذه الإجراءات إن فكر الإخوان شكّل الأرضية الأيديولوجية لجماعات إرهابية مثل القاعدة وتنظيم الدولة وحماس، مستشهدين بشعارات الحركة باعتبارها دليلا على توجهاتها.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإخوان المسلمين جماعة الإخوان المسلمين الولايات المتحدة

