قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جامعة القاهرة تتفوّق وتتصدّر: 98% معدل إنجاز الشكاوى الإلكترونية خلال 2025
تصعيد إسرائيلي جديد بالطائرات .. غارات وحزام ناري يضرب شمال وجنوب غزة
مُحاكمة فضل شاكر تعود للواجهة.. تفاصيل جديدة تكشف كواليس القضية والأحكام المنتظرة
تشارك في فيلم «4 عرفي» .. أسماء جلال تكشف لـ«صدى البلد» مفاجآت أعمالها الفنية القادمة
عقب وداع «محاربي الصحراء».. رياض محرز يودّع أمم إفريقيا بعد الخروج من ربع النهائي
مصر مش بنخاف من حد.. رد فعل مثير من عمر مرموش بعد الفوز علي كوت ديفوار |صور
تريند إنساني| صاحب صورة «صلي على النبي» يكشف: أتمنى يكون صدقة جارية لوالدي المتوفي منذ شهور
موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 .. شوف هتقبض كام
الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب
رئيس ائتلاف ملاك مصر: قانون الإيجار القديم أنهى «عارًا تاريخيًا»
شقيق محمد حمدي: حسام حسن له دور في اكتشافه .. وغيابه خسارة للمنتخب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة القاهرة تتفوّق وتتصدّر: 98% معدل إنجاز الشكاوى الإلكترونية خلال 2025

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

أعلنت جامعة القاهرة عن تحقيق معدل إنجاز متقدم لمنظومة الشكاوى الإلكترونية التابعة لمجلس الوزراء على مستوى الجامعة وجميع كلياتها، خلال الفترة من يناير 2025 إلى ديسمبر 2025، حيث بلغ 98.20%، متجاوزًا معدل الإنجاز المستهدف البالغ 96.23%.

وأوضحت المؤشرات أن إجمالي عدد الشكاوى الواردة بلغ 3048 شكوى، منها 2615 شكوى فردية و433 شكوى جماعية، حيث تم الانتهاء من فحص وتنفيذ 3092 شكوى، بينما بلغ عدد الشكاوى الجارية 55 شكوى فقط.

كما أظهرت البيانات أنه تم تنفيذ 2968 شكوى خلال نفس الفترة، إلى جانب 124 شكوى واردة من فترات سابقة، وهو ما يعكس انتظام العمل واستمرارية المتابعة وعدم تراكم الشكاوى.

وسجلت الجامعة معدل إنجاز للشكاوى بلغ 97.38%، مع متوسط زمن رد على الشكوى بلغ 28 يومًا، بما يتوافق مع المعايير المعتمدة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن هذه النتائج تعكس التزام الجامعة الكامل بتوجيهات الدولة في تعزيز منظومة الشكاوى الحكومية، باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسة لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن تجاوز معدل الإنجاز المستهدف يعكس كفاءة فرق العمل بالكليات والإدارات المختلفة وحرصها على سرعة فحص الشكاوى والتعامل معها بجدية، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق المواطنين.

وأضاف أن جامعة القاهرة مستمرة في تطوير آليات العمل داخل منظومة الشكاوى الإلكترونية، وتعزيز التكامل بين الوحدات المعنية، بما يضمن سرعة الاستجابة ودقة المعالجة وتحقيق معدلات إنجاز أعلى خلال الفترة المقبلة، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والحوكمة الرشيدة، وهو ما يتسق مع سياسة الجامعة في التعامل بجدية مع كافة الشكاوى الواردة إليها وإيجاد حلول جذرية لأي من المشكلات لضمان عدم تكرارها مستقبلاً.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن منظومة التعامل مع الشكاوى داخل الجامعة لا تقتصر على ما يرد إليها فقط، وإنما تقوم بمتابعة أي شكوى يتم نشرها في وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام، لتحقيق أكبر قدر من حل كافة المشكلات المرتبطة بالجامعة، مؤكدًا أن التعامل مع الشكاوى يتم بشكل دقيق وفي أسرع وقت من خلال التواصل المباشر مع أصحابها.

جامعة القاهرة منظومة الشكاوى الإلكترونية مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها

مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

قنوات مفتوحة على نايل سات تبث مباراة مصر وكوت ديفوار.. اعرف الطريقة

قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

نزل التردد الآن.. قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار مباشر

منتخب مصر

بالترددات.. قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر وكوت ديفوار في أمم أفريقيا

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

اسرائيليين

رسائل تهديد غامضة ترعب الإسرائيليين: نحن قادمون انظروا إلى السماء عند منتصف الليل

منتخب مصر

قنوات مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. ردد أفضل 110 أدعية تقضي لك 1000 حاجة

دار الإفتاء

باحثة بدار الإفتاء تحذر من خطورة عالم السوشيال ميديا ..ماذا قالت ؟

د. سلامة داود

رئيس جامعة الأزهر يوضح أسرار ذكر النبي بالنبوة قبل اسمه في الحديث الشريف

بالصور

مصرع شخص مجهول الهوية وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بالدقهلبة

ارشيفيه
ارشيفيه
ارشيفيه

الإكثار من شرب القهوة يهدد صحة مرضى الكلى.. مخاطر يجب الانتباه لها

مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى
مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى
مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى

فواكه شائعة ترفع سكر الدم .. احذر تناولها بكثرة

أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم
أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم
أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم

تسلا تطرح أرخص نسخة من Model 3 في السوق السعودية

تسلا Model 3
تسلا Model 3
تسلا Model 3

فيديو

ايمان عبد اللطيف

أسبوع شتوي قاسٍ .. تحذير من حالة الطقس الأسبوع المقبل

ايمان عبد اللطيف

خطوة بخطوة .. طريقة التقديم في شقق مشروع جنة

ايمان عبد اللطيف

أب لأربعة أطفال .. تفاصيل صـ.ادمة بحـ.ادث جيم الشيخ زايد

شيرين عبدالوهاب

ابحثوا عنها .. عمرو أديب يثير القلق بشأن اختفاء شيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد