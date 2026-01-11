الصحة: معهد ناصر أصبح قبلة طبية للمصريين وغير المصريين

قال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن جولة رئيس الوزراء بالأمس للمستشفيات تشير بشكل واضح إلى أن منظومة الصحة على رأس أولويات الدولة المصرية، متابعا: وزير الصحة اصطحب رئيس الوزراء وتفقدوا مجموعة من المشروعات القومية في محافظتي القاهرة والجيزة.



وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن مستشفى بولاق أبو العلا يعاد إنشائها من البداية، حيث تصل مساحتها إلى 131 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 175 سرير إقامة داخلية و55 سرير رعاية مركزة و20 حضانة و9 غرف عمليات و66 عيادة خارجية و19 مكينة غسيل كلوي، متابعا: نسبة الإنجاز وصلت إلى 50%، ومن المتوقع الانتهاء منها في ديسمبر 2026.

واسترسل: رئيس الوزراء انتقل بعد ذلك إلى معهد ناصر، الذي يعد أحد أكبر المشاريع والمجمعات الطبية المتكاملة، فهو أيضا يعد أكبر مدينة طبية متكاملة في القهرة بتكلفة تصل إلى 9 مليار جنيه، متابعا: معهد ناصر يضم 680 سرير ولكن مع التطوير سيصل إلى 1300 سرير إقامة داخلية و95 حضانة و120 مكينة غسيل كلوي و100 عيادة خارجية و 331 سرير رعاية مركزة.

وشدد على أن معهد ناصر أصبح قبلة طبية للمصريين وغير المصريين، متابعا: مستشفى جوستاف روسيه مشروع يحسب للدولة، لأنه لأول مرة يكون للمعهد فرع باسم المعهد خارج فرنسا، لعلاج الأورام.