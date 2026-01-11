قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل ترفع التأهب القصوى تحسباً لتدخل أمريكي محتمل في إيران
60 شحنة بـ2.7 مليار دولار.. مصر تضمن إمدادات الغاز المحلية بتجديد العقود مع شركات عالمية
محمد صلاح يرفع سقف الطموحات: لسنا المرشح الأول لكننا لا نقل عن أي منتخب
تأجيل محاكمة شاكر محظور في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء
رئيس الوزراء يفتتح مجمع مصانع "إيليت سولار" لتكنولوجيا الطاقة الشمسية بالمنطقة الصناعية بالسخنة باستثمارات 116 مليون دولار
رجل أمن فنزويلي: الأمريكيون استخدموا سلاحا غامضا لم أر مثله ليلة القبض على مادورو
وزيرالتعليم يصطحب وفدا من البرلمان الياباني في زيارة للمدرسة المصرية اليابانية بالعبور
نانسي صلاح تكشف تفاصيل تعرضها للسحر من فنانتين معروفتين
رئيس وزراء السودان يعلن عودة الحكومة إلى الخرطوم
القبض على شخص تحرش بسيدتين في السلام
شوفلي أسعار السلع.. تفاصيل جولة محافظ الإسكندرية بسوق الحضرة
مصر تتقاسم الصدارة مع نيجيريا.. المنتخبات الأكثر وصولا لنصف نهائي أمم أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصحة: معهد ناصر أصبح قبلة طبية للمصريين وغير المصريين

معهد ناصر
معهد ناصر
إسراء صبري

قال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن جولة رئيس الوزراء بالأمس للمستشفيات تشير بشكل واضح إلى أن منظومة الصحة على رأس أولويات الدولة المصرية، متابعا: وزير الصحة اصطحب رئيس الوزراء وتفقدوا مجموعة من المشروعات القومية في محافظتي القاهرة والجيزة.
 

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن مستشفى بولاق أبو العلا يعاد إنشائها من البداية، حيث تصل مساحتها إلى 131 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 175 سرير إقامة داخلية و55 سرير رعاية مركزة و20 حضانة و9 غرف عمليات و66 عيادة خارجية و19 مكينة غسيل كلوي، متابعا: نسبة الإنجاز وصلت إلى 50%، ومن المتوقع الانتهاء منها في ديسمبر 2026.

واسترسل: رئيس الوزراء انتقل بعد ذلك إلى معهد ناصر، الذي يعد أحد أكبر المشاريع والمجمعات الطبية المتكاملة، فهو أيضا يعد أكبر مدينة طبية متكاملة في القهرة بتكلفة تصل إلى 9 مليار جنيه، متابعا: معهد ناصر يضم 680 سرير ولكن مع التطوير سيصل إلى  1300 سرير إقامة داخلية و95 حضانة و120 مكينة غسيل كلوي و100 عيادة خارجية و 331 سرير رعاية مركزة.

وشدد على أن معهد ناصر أصبح قبلة طبية للمصريين وغير المصريين، متابعا: مستشفى جوستاف روسيه مشروع يحسب للدولة، لأنه لأول مرة يكون للمعهد فرع باسم المعهد خارج فرنسا، لعلاج الأورام.

وزارة الصحة منظومة الصحة رئيس الوزراء مستشفى بولاق أبو العلا معهد ناصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

حسام حسن

اتحاد الكرة: حسام حسن سيقود منتخب مصر بكأس العالم 2026.. والشكر لمدرب ليفربول لهذا السبب

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

شيرين عبد الوهاب

الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

«هنخرج إمتى يا فنانة».. نقيب المهن التمثيلية يُطمئن جمهورها: «شيرين» في بيتها وبحالة جيدة

موعد زيادة المعاشات 2026

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 .. شوف هتقبض كام

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

الطقس

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد| تعرف عليها

ترشيحاتنا

أحمد الليموني

أحمد الليموني أمينًا للإعلام المركزي بحزب الإصلاح والنهضة

مجلس الشيوخ

برلماني: تنفيذ 1.96 مليون وحدة سكنية يعكس طفرة الإسكان الاجتماعي وسكن لكل المصريين

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

بالصور

الموجة 28.. إزالة 13 حالة تعد بالبناء على أراضي زراعية في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

احم كبدك: نصائح يومية ومشروبات طبيعية للفئات الأكثر عرضة لأمراض الكبد

الكبد
الكبد
الكبد

منة عرفة تثير الجدل بإطلالة أنيقة

منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها
منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها
منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

فيديو

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد