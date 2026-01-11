قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إكسترا نيوز: شاحنات القافلة 113 تحمل أطنانا من المساعدات الإنسانية إلى أهل غزة
تشديدات أمنية في محاكمة المتهمين بقضية الدارك ويب بشبرا الخيمة ..صور
هل كان الإسراء والمعراج بالروح والجسد معا؟ اعرف تفاصيل المعجزة الإلهية كاملة
قرار مفاجئ من ترامب يهز ملف نفط فنزويلا.. تفاصيل
مدبولي يصل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويشهد توقيع اتفاقيات طاقة بـ1.8 مليار دولار
دعاء ليلة الإسراء والمعراج مستجاب.. رددها من الآن واغتنم الفرصة
ريهام سعيد تُشيد بدعم الرئيس السيسي للمدرب الوطني ومنتخب مصر.. ماذا قالت؟
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات الأحد 11 يناير 2026
منخفض جوي يضرب مصر وانخفاض درجات الحرارة وأمطار | حالة الطقس اليوم
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة السودان والتنسيق المشترك حول أمن النيل وملفات القرن الأفريقي
استمارة الثانوية العامة 2026.. تنبيهات عاجلة من المدارس للطلاب
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات في مجال الطاقة بـ 1.8 مليار دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«الصحة» تطلق الدورة الأولى من جائزة مصر للتميز الحكومي لفئة مديريات الشؤون الصحية

وزارة الصحة
وزارة الصحة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق الدورة الأولى لجائزة مصر للتميز الحكومي في القطاع الصحي، فئة مديريات الشؤون الصحية، للعامين (2026-2027)، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، مشاركة جميع مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات في الدورة الأولى خلال الفترة من 10 إلى 15 يناير، بهدف تعزيز التحفيز المؤسسي، تبادل أفضل الممارسات والخبرات، ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، أن الدليل الرسمي لمعايير ومؤشرات الجائزة -الذي تم إطلاقه- نتاج جهد مشترك ولجنة فنية متخصصة من الوزارتين، لضمان شمولية المعايير وارتباطها بأهداف تحسين جودة الخدمات وكفاءة الأداء المؤسسي.

 إطلاق حزمة تدريبية مكثفة

وفي سياق الاستعدادات، أعلن الدكتور جلال الشيشيني، مدير الإدارة المركزية لجودة الرعاية الصحية، عن إطلاق حزمة تدريبية مكثفة بالتعاون مع إدارة الجائزة، تشمل دورات لبناء قدرات وتأهيل 150 سفيرًا للتميز من جميع المديريات، ليكونوا نواة نشر ثقافة التميز وتطبيق آليات التقييم داخل مديرياتهم.

وأكدت الدكتورة صافيناز إسماعيل علي، مدير عام الإدارة العامة لمتابعة المديريات، أن هذه البرامج التدريبية تعكس حرص الوزارة على بناء قدرات فرق العمل كسفراء تميز، قادرين على نشر ثقافة التنافس الإيجابي وتطبيق معايير الجائزة، مما سيسهم بشكل كبير في رفع جودة الخدمات الصحية عبر التنافس البناء بين المديريات.

يُذكر أن الجائزة أُعلن عنها رسميًا خلال المؤتمر المشترك الذي عُقد في 25 أكتوبر 2025 برعاية وحضور وزيري الصحة والتخطيط، بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي والمهني، حيث تم إطلاق فئة مديريات الشؤون الصحية كأول فئة متخصصة بالقطاع الصحي ضمن منظومة جائزة مصر للتميز الحكومي، التي تشرف عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتعزيز التميز المؤسسي في الجهاز الإداري للدولة.

الصحة الدورة الأولى جائزة مصر مديريات الشؤون الصحية وزارة الصحة والسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

حسام حسن

اتحاد الكرة: حسام حسن سيقود منتخب مصر بكأس العالم 2026.. والشكر لمدرب ليفربول لهذا السبب

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

شيرين عبد الوهاب

الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب

منتخب مصر الوطني

باليوم والساعة.. موعد مباراة مصر والسنغال فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

أبو ريدة

أبو ريدة يتعرض لوعكة صحية غادر بسببها مباراة مصر وكوت ديفوار

شيرين عبد الوهاب

«هنخرج إمتى يا فنانة».. نقيب المهن التمثيلية يُطمئن جمهورها: «شيرين» في بيتها وبحالة جيدة

موعد زيادة المعاشات 2026

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 .. شوف هتقبض كام

ترشيحاتنا

معجزة ربانية تحدث ليلة 27 رجب.. استعدوا للنفحات الربانية

معجزة ربانية تحدث ليلة 27 رجب.. استعدوا للنفحات الربانية

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. ردد أفضل 110 أدعية تقضي لك 1000 حاجة

دار الإفتاء

باحثة بدار الإفتاء تحذر من خطورة عالم السوشيال ميديا ..ماذا قالت ؟

بالصور

ماذا يفعل الكاكاو بجسمك؟

ماذا يفعل الكاكو بجسمك؟
ماذا يفعل الكاكو بجسمك؟
ماذا يفعل الكاكو بجسمك؟

‏وفاة أكبر معمّر في السعودية عن عمر يناهز 142 عامًا

‏وفاة أكبر معمّر في السعودية عن عمر يناهز 142 عامًا
‏وفاة أكبر معمّر في السعودية عن عمر يناهز 142 عامًا
‏وفاة أكبر معمّر في السعودية عن عمر يناهز 142 عامًا

الأدرينالين العالي مش هزار .. تحذير مهم من جمال شعبان

الادرينالين
الادرينالين
الادرينالين

باكيت بسكوت وكاكاو.. حضري حلو الشامواه في دقائق

بـ باكت بسكوت و كاكاو..حضرى حلو الشامواه فى دقائق
بـ باكت بسكوت و كاكاو..حضرى حلو الشامواه فى دقائق
بـ باكت بسكوت و كاكاو..حضرى حلو الشامواه فى دقائق

فيديو

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد