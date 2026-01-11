«الصحة» تطلق الدورة الأولى من جائزة مصر للتميز الحكومي لفئة مديريات الشؤون الصحية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق الدورة الأولى لجائزة مصر للتميز الحكومي في القطاع الصحي، فئة مديريات الشؤون الصحية، للعامين (2026-2027)، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، مشاركة جميع مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات في الدورة الأولى خلال الفترة من 10 إلى 15 يناير، بهدف تعزيز التحفيز المؤسسي، تبادل أفضل الممارسات والخبرات، ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، أن الدليل الرسمي لمعايير ومؤشرات الجائزة -الذي تم إطلاقه- نتاج جهد مشترك ولجنة فنية متخصصة من الوزارتين، لضمان شمولية المعايير وارتباطها بأهداف تحسين جودة الخدمات وكفاءة الأداء المؤسسي.

إطلاق حزمة تدريبية مكثفة

وفي سياق الاستعدادات، أعلن الدكتور جلال الشيشيني، مدير الإدارة المركزية لجودة الرعاية الصحية، عن إطلاق حزمة تدريبية مكثفة بالتعاون مع إدارة الجائزة، تشمل دورات لبناء قدرات وتأهيل 150 سفيرًا للتميز من جميع المديريات، ليكونوا نواة نشر ثقافة التميز وتطبيق آليات التقييم داخل مديرياتهم.

وأكدت الدكتورة صافيناز إسماعيل علي، مدير عام الإدارة العامة لمتابعة المديريات، أن هذه البرامج التدريبية تعكس حرص الوزارة على بناء قدرات فرق العمل كسفراء تميز، قادرين على نشر ثقافة التنافس الإيجابي وتطبيق معايير الجائزة، مما سيسهم بشكل كبير في رفع جودة الخدمات الصحية عبر التنافس البناء بين المديريات.

يُذكر أن الجائزة أُعلن عنها رسميًا خلال المؤتمر المشترك الذي عُقد في 25 أكتوبر 2025 برعاية وحضور وزيري الصحة والتخطيط، بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي والمهني، حيث تم إطلاق فئة مديريات الشؤون الصحية كأول فئة متخصصة بالقطاع الصحي ضمن منظومة جائزة مصر للتميز الحكومي، التي تشرف عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتعزيز التميز المؤسسي في الجهاز الإداري للدولة.