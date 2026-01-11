ضبط 3343 مخالفة تموينية خلال ديسمبر ومصادرة 160 طن سلع منتهية الصلاحية بالجيزة

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، توجيهاته لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمواصلة الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمحال والمخابز ومستودعات البوتاجاز، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، للتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وحماية حقوق المواطنين.

وجاءت تصريحات المحافظ عقب اطلاعه على تقرير مديرية التموين عن جهودها خلال شهر ديسمبر، حيث أوضح أن الحملات أسفرت عن ضبط 3343 مخالفة تموينية متنوعة، بإجمالي مضبوطات بلغ نحو 160 طنًا من السلع المدعمة والمواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

وأضاف محافظ الجيزة أنه في مجال التفتيش على المخابز البلدية والسياحية تم ضبط 51 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء، و35 طن دقيق سياحي مجهول المصدر.

وفي مجال الرقابة على الأسواق والمحال العامة، تم ضبط: 5.5 طن أرز ، 9 أطنان سكر حر ، 3915 لتر زيت طعام سائب مجهول المصدر ، 3.6 طن مكرونة مجهولة المصدر ، 3 أطنان ملح وذرة صفراء ،نحو 3 أطنان سمن صناعي ،2.5 طن بقوليات ،5 أطنان مسحوق غسيل

857 بطاقة تموينية .

كما تم ضبط 42 طنًا من اللحوم والدواجن والأسماك ومصنعاتها منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، بالإضافة إلى ضبط 1445 علبة سجائر بدون فواتير.

وفي مجال التفتيش على مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، تم ضبط 523 أسطوانة بوتاجاز و1000 لتر سولار.

وأكد محافظ الجيزة في هلي استمرار الحملات بشكل يومي، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس قوت المواطنين أو تستغل الدعم الموجه لهم.

ومن جانبه، قال السيد بلاسي مدير مديرية التموين بالجيزة، إنه تم تحصيل 16 مليونًا و873 ألف جنيه غرامات مستحقة على أصحاب المخابز البلدية خلال شهر ديسمبر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير 3343 محضرًا وإرسالها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.