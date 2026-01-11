قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المهن فى الإسلام.. انطلاق المؤتمر التحضيري للإعلان عن مؤتمر الأوقاف الـ36
إسرائيل ترفع التأهب القصوى تحسباً لتدخل أمريكي محتمل في إيران
60 شحنة بـ2.7 مليار دولار.. مصر تضمن إمدادات الغاز المحلية بتجديد العقود مع شركات عالمية
محمد صلاح يرفع سقف الطموحات: لسنا المرشح الأول لكننا لا نقل عن أي منتخب
تأجيل محاكمة شاكر محظور في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء
رئيس الوزراء يفتتح مجمع مصانع "إيليت سولار" لتكنولوجيا الطاقة الشمسية بالمنطقة الصناعية بالسخنة باستثمارات 116 مليون دولار
رجل أمن فنزويلي: الأمريكيون استخدموا سلاحا غامضا لم أر مثله ليلة القبض على مادورو
وزيرالتعليم يصطحب وفدا من البرلمان الياباني في زيارة للمدرسة المصرية اليابانية بالعبور
نانسي صلاح تكشف تفاصيل تعرضها للسحر من فنانتين معروفتين
رئيس وزراء السودان يعلن عودة الحكومة إلى الخرطوم
القبض على شخص تحرش بسيدتين في السلام
شوفلي أسعار السلع.. تفاصيل جولة محافظ الإسكندرية بسوق الحضرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 3343 مخالفة تموينية خلال ديسمبر ومصادرة 160 طن سلع منتهية الصلاحية بالجيزة

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، توجيهاته لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمواصلة الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمحال والمخابز ومستودعات البوتاجاز، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، للتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وحماية حقوق المواطنين.

وجاءت تصريحات المحافظ عقب اطلاعه على تقرير مديرية التموين عن جهودها خلال شهر ديسمبر، حيث أوضح أن الحملات أسفرت عن ضبط 3343 مخالفة تموينية متنوعة، بإجمالي مضبوطات بلغ نحو 160 طنًا من السلع المدعمة والمواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.
وأضاف محافظ الجيزة أنه في مجال التفتيش على المخابز البلدية والسياحية تم ضبط 51 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء، و35 طن دقيق سياحي مجهول المصدر.

وفي مجال الرقابة على الأسواق والمحال العامة، تم ضبط: 5.5 طن أرز ، 9 أطنان سكر حر ، 3915 لتر زيت طعام سائب مجهول المصدر ، 3.6 طن مكرونة مجهولة المصدر ، 3 أطنان ملح وذرة صفراء ،نحو 3 أطنان سمن صناعي ،2.5 طن بقوليات ،5 أطنان مسحوق غسيل
857 بطاقة تموينية .

كما تم ضبط 42 طنًا من اللحوم والدواجن والأسماك ومصنعاتها منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، بالإضافة إلى ضبط 1445 علبة سجائر بدون فواتير.
وفي مجال التفتيش على مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، تم ضبط 523 أسطوانة بوتاجاز و1000 لتر سولار.

وأكد محافظ الجيزة في هلي استمرار الحملات بشكل يومي، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس قوت المواطنين أو تستغل الدعم الموجه لهم.

ومن جانبه، قال السيد بلاسي مدير مديرية التموين بالجيزة، إنه تم تحصيل 16 مليونًا و873 ألف جنيه غرامات مستحقة على أصحاب المخابز البلدية خلال شهر ديسمبر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير 3343 محضرًا وإرسالها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

محافظ الجيزة مخالفة تموينية محافظة الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

حسام حسن

اتحاد الكرة: حسام حسن سيقود منتخب مصر بكأس العالم 2026.. والشكر لمدرب ليفربول لهذا السبب

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

شيرين عبد الوهاب

الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

«هنخرج إمتى يا فنانة».. نقيب المهن التمثيلية يُطمئن جمهورها: «شيرين» في بيتها وبحالة جيدة

موعد زيادة المعاشات 2026

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 .. شوف هتقبض كام

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

ترشيحاتنا

الحساب الجاري والتوفير في البنوك

اعرف عيوب كل منهما.. الفرق بين الحساب الجاري والتوفير في البنوك

مواعيد عمل البريد المصري

أماكن فروع الفترة المسائية.. مواعيد عمل البريد المصري أيام الإجازات

فاهيتا الدجاج

فاهيتا الدجاج على أصولها.. وصفة مختلفة بطعم المطاعم في بيتك

بالصور

الموجة 28.. إزالة 13 حالة تعد بالبناء على أراضي زراعية في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

احم كبدك: نصائح يومية ومشروبات طبيعية للفئات الأكثر عرضة لأمراض الكبد

الكبد
الكبد
الكبد

منة عرفة تثير الجدل بإطلالة أنيقة

منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها
منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها
منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

فيديو

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد