محافظ الجيزة يعتمد حركة تكليفات جديدة بالإدارات التموينية

اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حركة تكليفات جديدة لعدد من مديري الإدارات التموينية، شملت تكليف مديرين جدد بإدارات: الوراق، الدقي، العجوزة، كرداسة، ومنشأة القناطر، وذلك في إطار خطة المحافظة لإعادة هيكلة المنظومة التموينية ورفع كفاءتها.

كما تضمنت الحركة تصعيد عدد من الكوادر الشابة للعمل كرؤساء لأقسام الرقابة التموينية بإدارات تموين: الهرم، كرداسة، منشأة القناطر، وأوسيم، دعمًا لجهود الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن حركة التكليفات الجديدة تأتي تنفيذًا لرؤية المحافظة في بناء جهاز إداري قوي وقادر على أداء مهامه بكفاءة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب قيادات ميدانية تمتلك القدرة على التحرك السريع والحاسم في مواجهة أي مخالفات.

وأضاف المحافظ أن الحركة تستهدف ضخ دماء جديدة، وإتاحة الفرصة للكفاءات الشابة لإثبات قدراتها، مع استمرار تقييم الأداء بشكل دوري، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء وتعزيز الرقابة على الأسواق.

وأوضح محافظ الجيزة أن المرحلة المقبلة ستشهد تشديدًا أكبر في الحملات التموينية، مؤكدًا على تكثيف الحملات على المخابز والأسواق ومستودعات البوتاجاز، وضبط كل اي تلاعب بحقوق المواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

ومن جانبه، أوضح السيد بلاسي مدير مديرية التموين بالجيزة أن حركة التكليفات المعتمدة من السيد محافظ الجيزة جاءت ضمن خطة الهيكلة الشاملة التي تستهدف تحقيق أعلى درجات الانضباط الوظيفي، وتعتمد على تقييم موضوعي ودقيق لأداء القيادات والكوادر الإشرافية بالمديرية، بما يضمن رفع كفاءة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.