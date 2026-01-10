محافظة الجيزة تضبط 75 طن مصنعات لحوم ودواجن فاسدة

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة استمرار الجهود المكثفة التي تبذلها مديرية الطب البيطري بالمحافظة في تنفيذ الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال العامة والمطاعم والمنشآت الغذائية، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وكافة الجهات المعنية، وذلك للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين وحمايتهم من السلع الفاسدة.

وكشف تقرير مديرية الطب البيطري، الذي تلقاه المحافظ عن شهر ديسمبر الماضي، أن الحملات أسفرت عن ضبط 75 طنًا من مصنعات ومقطعات اللحوم والدواجن والكبدة الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتحرير 51 محضرًا.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن تلك الجهود تأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطنين، بما يحافظ على سلامتهم العامة.

وفي مجال الصحة العامة والأمراض المشتركة أوضح التقرير أنه تم تنفيذ عدد من الإجراءات شملت:

إجراء اختبارات البروسيلا لعدد 3918 رأس ماشية، وإجراء اختبارات الدرن لعدد 3467 رأس ماشية، إلى جانب تحصين 844 رأس ماشية بلقاحات البروسيلا (العترة 19) ولقاح ريف 1.

وفي إطار جهود الطب الوقائي، تم تحصين حوالي 222 ألف رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع منذ انطلاق الحملة القومية الثالثة بنهاية شهر أكتوبر الماضي، فضلًا عن تحصين 230 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي، و448 رأس ماشية ضد مرض جدري الضأن.

أما في مجال إدارة المجازر، فقد أوضح التقرير أنه تم ذبح 15,399 رأس ماشية داخل المجازر الحكومية، بالإضافة إلى ذبح 1,001,456 طائر دواجن، وذلك لضمان توفير لحوم حمراء وبيضاء آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي ووصولها للمواطنين بجودة عالية.

كما أولت مديرية الطب البيطري اهتمامًا كبيرًا بالتوعية والإرشاد البيطري، حيث تم عقد 157 ندوة إرشادية للتعريف بأهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة ومرض السعار، إلى جانب ترقيم وتأمين 2101 رأس ماشية.

وفيما يخص القوافل البيطرية العلاجية المجانية، تم تنظيم عدد من القوافل بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة بقرية البدرشين، وأسفرت عن علاج ورش وتجريع 3479 رأس ماشية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد فارس، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشددًا على استمرار الحملات التفتيشية المكثفة لحماية صحة المواطنين وضبط أي سلع غير صالحة بالأسواق.