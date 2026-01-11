قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صلاح يرفع سقف الطموحات: لسنا المرشح الأول لكننا لا نقل عن أي منتخب
تأجيل محاكمة شاكر محظور في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء
رئيس الوزراء يفتتح مجمع مصانع "إيليت سولار" لتكنولوجيا الطاقة الشمسية بالمنطقة الصناعية بالسخنة باستثمارات 116 مليون دولار
رجل أمن فنزويلي: الأمريكيون استخدموا سلاحا غامضا لم أر مثله ليلة القبض على مادورو
وزيرالتعليم يصطحب وفدا من البرلمان الياباني في زيارة للمدرسة المصرية اليابانية بالعبور
نانسي صلاح تكشف تفاصيل تعرضها للسحر من فنانتين معروفتين
رئيس وزراء السودان يعلن عودة الحكومة إلى الخرطوم
القبض على شخص تحرش بسيدتين في السلام
شوفلي أسعار السلع.. تفاصيل جولة محافظ الإسكندرية بسوق الحضرة
مصر تتقاسم الصدارة مع نيجيريا.. المنتخبات الأكثر وصولا لنصف نهائي أمم أفريقيا
مرموش المشاغب وصلاح القائد.. كيف روض الفراعنة الكبار أفيال كوت ديفوار؟
القصة الكاملة لسقوط تلميذ من أعلى سور بلكونة بمدرسة ابتدائية في أسيوط
عاد إلى شبابه.. كيف أبهر محمد صلاح جماهير ليفربول؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أمينة الدسوقي

واصل النجم محمد صلاح كتابة فصول جديدة من التألق القاري، بعدما قاد منتخب مصر إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في المغرب، عقب فوز مثير على حامل اللقب منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3-2، في مواجهة ربع النهائي.

صلاح، قائد الفراعنة، كان نجم اللقاء بلا منازع، بعدما سجل هدفا وصنع آخر، ليؤكد دوره الحاسم في مشوار المنتخب الوطني نحو اللقب القاري.

أرقام تؤكد التألق القاري

بهدفه في شباك كوت ديفوار، رفع محمد صلاح رصيده إلى 4 أهداف في النسخة الحالية من البطولة، ليحتل وصافة ترتيب الهدافين، خلف المغربي إبراهيم دياز نجم ريال مدريد.

ويعكس هذا الأداء عودة قوية لصلاح إلى مستواه المعهود، خاصة في ظل الانتقادات التي لاحقته مؤخرا بسبب تراجع نتائج ليفربول وعدم تحقيقه الفوز في آخر ثلاث مباريات.

جماهير ليفربول تشجع مصر من أجل صلاح

أشعل تألق محمد صلاح في البطولة الإفريقية موجة تفاعل واسعة بين جماهير ليفربول، التي تابعت مباريات نجمها الأول باهتمام بالغ، وأعربت عن دعمها الصريح لمنتخب مصر.

وكتب أحد مشجعي الريدز عبر منصة «إكس»:"لست مصريا، لكنني أتمنى فوز مصر بكأس الأمم الإفريقية من أجل محمد صلاح، ليستكمل مسيرته التاريخية مع بلاده ومع كرة القدم الإفريقية."

كما كتب حساب جماهيري شهير لليفربول:"أتمنى أن يفوز محمد صلاح بالبطولة ويحصد جائزة أفضل لاعب.. سيكون ضمن الأربعة الأوائل على أي حال، لكن الأهم أن يعود بروح معنوية مرتفعة لاستكمال الموسم، فلم ينته شيء بعد."

صلاح في شبابه

وتداول مشجعو ليفربول تصريحات أسطورة الكرة النيجيرية جاي جاي أوكوشا، الذي أشاد بأداء محمد صلاح، معتبرا أن ما يقدمه حاليا يشبه نسخة شبابه.

وجاء في تعليق أحد المشجعين:"أوكوشا يرى أن صلاح يمر بمرحلة طبيعية من التراجع في الدوري الإنجليزي، لكن هذا لا يقلل أبدا مما قدمه لليفربول عبر السنوات."

أول تعليق رسمي من ليفربول

حرص نادي ليفربول على الإشادة بأداء قائده، عبر موقعه الرسمي، مسلطا الضوء على قيادته لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار.

وجاء في بيان النادي:"سجل محمد صلاح هدفا وصنع آخر ليقود مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على حامل اللقب كوت ديفوار بنتيجة 3-2."

وأضاف:"افتتح عمر مرموش التسجيل مبكرا، قبل أن يضيف رامي ربيعة الهدف الثاني من رأسية عقب ركنية نفذها صلاح، ثم عاد قائد الفراعنة ليُسجل الهدف الثالث ويرفع رصيده إلى أربعة أهداف في أربع مباريات."

مصر تترقب مواجهة نارية أمام السنغال

بفوزه في ربع النهائي، ضمن منتخب مصر التأهل إلى نصف النهائي، حيث يواجه منتخب السنغال مساء الأربعاء المقبل، بعد تأهل «أسود التيرانجا» على حساب منتخب مالي.

كما ضمن الفراعنة الحصول على 2.5 مليون دولار مكافأة التأهل، فيما سيقام نصف النهائي الآخر بين منتخب المغرب المستضيف ونظيره النيجيري.

ويحصل بطل كأس الأمم الإفريقية على 7 ملايين دولار، بينما ينال الوصيف 4 ملايين دولار، في بطولة تزداد إثارة مع اقتراب محطتها الأخيرة.

النجم محمد صلاح محمد صلاح منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية قائد الفراعنة جماهير ليفربول كرة القدم الإفريقية كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

حسام حسن

اتحاد الكرة: حسام حسن سيقود منتخب مصر بكأس العالم 2026.. والشكر لمدرب ليفربول لهذا السبب

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

شيرين عبد الوهاب

الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

«هنخرج إمتى يا فنانة».. نقيب المهن التمثيلية يُطمئن جمهورها: «شيرين» في بيتها وبحالة جيدة

موعد زيادة المعاشات 2026

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 .. شوف هتقبض كام

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

الطقس

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد| تعرف عليها

معجزة ربانية تحدث ليلة 27 رجب.. استعدوا للنفحات الربانية

معجزة ربانية تحدث ليلة 27 رجب.. استعدوا للنفحات الربانية

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. ردد أفضل 110 أدعية تقضي لك 1000 حاجة

دار الإفتاء

باحثة بدار الإفتاء تحذر من خطورة عالم السوشيال ميديا ..ماذا قالت ؟

بالصور

احم كبدك: نصائح يومية ومشروبات طبيعية للفئات الأكثر عرضة لأمراض الكبد

الكبد
الكبد
الكبد

منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها

منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها
منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها
منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

بعد استغاثة عمرو أديب.. ظهور ابنة شيرين عبد الوهاب أقوى رد على حالة والدتها الصحية

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

