عاد إلى شبابه.. كيف أبهر محمد صلاح جماهير ليفربول؟

واصل النجم محمد صلاح كتابة فصول جديدة من التألق القاري، بعدما قاد منتخب مصر إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في المغرب، عقب فوز مثير على حامل اللقب منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3-2، في مواجهة ربع النهائي.

صلاح، قائد الفراعنة، كان نجم اللقاء بلا منازع، بعدما سجل هدفا وصنع آخر، ليؤكد دوره الحاسم في مشوار المنتخب الوطني نحو اللقب القاري.

أرقام تؤكد التألق القاري

بهدفه في شباك كوت ديفوار، رفع محمد صلاح رصيده إلى 4 أهداف في النسخة الحالية من البطولة، ليحتل وصافة ترتيب الهدافين، خلف المغربي إبراهيم دياز نجم ريال مدريد.

ويعكس هذا الأداء عودة قوية لصلاح إلى مستواه المعهود، خاصة في ظل الانتقادات التي لاحقته مؤخرا بسبب تراجع نتائج ليفربول وعدم تحقيقه الفوز في آخر ثلاث مباريات.

جماهير ليفربول تشجع مصر من أجل صلاح

أشعل تألق محمد صلاح في البطولة الإفريقية موجة تفاعل واسعة بين جماهير ليفربول، التي تابعت مباريات نجمها الأول باهتمام بالغ، وأعربت عن دعمها الصريح لمنتخب مصر.

وكتب أحد مشجعي الريدز عبر منصة «إكس»:"لست مصريا، لكنني أتمنى فوز مصر بكأس الأمم الإفريقية من أجل محمد صلاح، ليستكمل مسيرته التاريخية مع بلاده ومع كرة القدم الإفريقية."

كما كتب حساب جماهيري شهير لليفربول:"أتمنى أن يفوز محمد صلاح بالبطولة ويحصد جائزة أفضل لاعب.. سيكون ضمن الأربعة الأوائل على أي حال، لكن الأهم أن يعود بروح معنوية مرتفعة لاستكمال الموسم، فلم ينته شيء بعد."

صلاح في شبابه

وتداول مشجعو ليفربول تصريحات أسطورة الكرة النيجيرية جاي جاي أوكوشا، الذي أشاد بأداء محمد صلاح، معتبرا أن ما يقدمه حاليا يشبه نسخة شبابه.

وجاء في تعليق أحد المشجعين:"أوكوشا يرى أن صلاح يمر بمرحلة طبيعية من التراجع في الدوري الإنجليزي، لكن هذا لا يقلل أبدا مما قدمه لليفربول عبر السنوات."

أول تعليق رسمي من ليفربول

حرص نادي ليفربول على الإشادة بأداء قائده، عبر موقعه الرسمي، مسلطا الضوء على قيادته لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار.

وجاء في بيان النادي:"سجل محمد صلاح هدفا وصنع آخر ليقود مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على حامل اللقب كوت ديفوار بنتيجة 3-2."

وأضاف:"افتتح عمر مرموش التسجيل مبكرا، قبل أن يضيف رامي ربيعة الهدف الثاني من رأسية عقب ركنية نفذها صلاح، ثم عاد قائد الفراعنة ليُسجل الهدف الثالث ويرفع رصيده إلى أربعة أهداف في أربع مباريات."

مصر تترقب مواجهة نارية أمام السنغال

بفوزه في ربع النهائي، ضمن منتخب مصر التأهل إلى نصف النهائي، حيث يواجه منتخب السنغال مساء الأربعاء المقبل، بعد تأهل «أسود التيرانجا» على حساب منتخب مالي.

كما ضمن الفراعنة الحصول على 2.5 مليون دولار مكافأة التأهل، فيما سيقام نصف النهائي الآخر بين منتخب المغرب المستضيف ونظيره النيجيري.

ويحصل بطل كأس الأمم الإفريقية على 7 ملايين دولار، بينما ينال الوصيف 4 ملايين دولار، في بطولة تزداد إثارة مع اقتراب محطتها الأخيرة.