ضبط 15 مخالفة إشغال وغلق 15 ورشة وضبط 5 بائعين متجولين بحي جنوب الغردقة

نفذت رئاسة حي جنوب الغردقة حملة مكبرة لرفع الإشغالات ومراجعة التراخيص بمنطقة شيري، أسفرت عن ضبط 15 مخالفة إشغال طريق، وغلق 15 ورشة مخالفة لمواعيد الغلق، وضبط 5 حالات بائع متجول، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف الرقابة الميدانية ومنع التعديات ورفع جميع مخالفات الإشغال من الطريق العام، وإغلاق الورش الصناعية والحرفية في المواعيد المقررة، وذلك في إطار توجيهات الدولة بفرض الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري.

جاءت الحملة بتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، حيث كلف اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، قسم التراخيص والإشغالات بالاشتراك مع شرطة المرافق، بمراجعة التراخيص والإشغالات الخاصة بالمحال التجارية بشيري.

وأوضح رئيس الحي أن الجولة الميدانية شملت عددًا من الشوارع الحيوية بنطاق الحي، وأسفرت عن ضبط 15 مخالفة إشغال طريق نتيجة قيام بعض أصحاب الكافيهات والمحال التجارية بتجاوز المساحات المخصصة لهم وافتراش الطريق العام، إلى جانب ضبط 5 بائعين متجولين بالمنطقة.

في السياق ذاته، تم المرور على الورش الصناعية والحرفية بمنطقة الأشلاق خلف القسم القديم، حيث تم غلق 15 ورشة تعمل حتى ساعات متأخرة بالمخالفة للمواعيد الرسمية المقررة، مع التنبيه على أصحابها بضرورة الالتزام بمواعيد الغلق والقرارات المنظمة لذلك.

ووجّه اللواء أحمد جبر بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ورفع جميع الإشغالات المضبوطة، مشددًا على ضرورة التزام أصحاب المنشآت بالمساحات القانونية المحددة تجنبًا للمساءلة القانونية.

وأكد رئيس حي جنوب الغردقة استمرار أعمال المتابعة الميدانية على مدار الساعة، لا سيما بمناطق التطوير داخل نطاق الحي، لضمان الحفاظ على الانضباط العام وظهور المدينة بالمظهر الحضاري اللائق بها كوجهة سياحية عالمية، بما يدعم جهود المحافظة في تحسين جودة الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة.