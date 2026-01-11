قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكيف بقى أون لاين .. حبس شاب أعلن عن بيع الحشيش على فيسبوك
ترامب: فنزويلا بدأت إطلاق سراح سجنائها السياسيين بفضل تدخلنا
جامعة القاهرة تتفوّق وتتصدّر: 98% معدل إنجاز الشكاوى الإلكترونية خلال 2025
تصعيد إسرائيلي جديد بالطائرات .. غارات وحزام ناري يضرب شمال وجنوب غزة
مُحاكمة فضل شاكر تعود للواجهة.. تفاصيل جديدة تكشف كواليس القضية والأحكام المنتظرة
تشارك في فيلم «4 عرفي» .. أسماء جلال تكشف لـ«صدى البلد» مفاجآت أعمالها الفنية القادمة
عقب وداع «محاربي الصحراء».. رياض محرز يودّع أمم إفريقيا بعد الخروج من ربع النهائي
مصر مش بنخاف من حد.. رد فعل مثير من عمر مرموش بعد الفوز علي كوت ديفوار |صور
تريند إنساني| صاحب صورة «صلي على النبي» يكشف: أتمنى يكون صدقة جارية لوالدي المتوفي منذ شهور
موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 .. شوف هتقبض كام
الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب
رئيس ائتلاف ملاك مصر: قانون الإيجار القديم أنهى «عارًا تاريخيًا»
ترامب: فنزويلا بدأت إطلاق سراح سجنائها السياسيين بفضل تدخلنا

محمد على

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن فنزويلا بدأت إطلاق سراح سجنائها السياسيين بشكل كبير، معتبرًا أن الشكر يعود إليه في ذلك لقَضْه على رئيس فنزويلا، مادورو.

وأضاف ترامب: "أتمنى أن يتذكر هؤلاء السجناء حظهم الجيد، لأن واشنطن تدخلت وقامت بما كان يجب القيام به في فنزويلا".

أمريكا تحذر مواطنيها: مغادرة فنزويلا فورًا بعد تصاعد التوترات

ويأتي ذلك فيما حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم أمس السبت، المواطنين الأمريكيين الموجودين في فنزويلا من ضرورة المغادرة فورًا.

وقالت الوزارة: "وردت تقارير تفيد بأن مجموعات من الميليشيات المسلحة، المعروفة باسم 'كوليكتيفوس'، تقيم حواجز على الطرق وتفتش المركبات بحثًا عن أدلة تثبت الجنسية الأمريكية أو دعم الولايات المتحدة. لذا، يرجى توخي الحذر واليقظة عند السفر براً".

كما أصدرت السفارة الأمريكية في كولومبيا تنبيهًا أكثر تفصيلاً يؤكد أن الولايات المتحدة لديها تحذير من المستوى الرابع: 'لا تسافر إلى فنزويلا'، وحثت المواطنين الأمريكيين على عدم السفر إلى البلاد.

مثل الرئيس الفنزويلي المختطف، نيكولاس مادورو، وزوجته أمام محكمة اتحادية في مدينة نيويورك يوم الاثنين الماضي، وذلك بعد أن ألقت القوات الأمريكية القبض عليهما في عملية عسكرية بالعاصمة الفنزويلية، كاراكاس.

عقب العملية، قال ترامب إن الولايات المتحدة "ستدير" فنزويلا لفترة زمنية غير محددة.

وأدت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريجيز، اليمين الدستورية كقائدة مؤقتة للبلاد، بعد أن وصفت المحكمة العليا الفنزويلية ما حدث بأنه "اختطاف" لمادورو.

