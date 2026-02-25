في خطاب حالة الاتحاد.. ترامب يتعهد بخفض أسعار الدواء والكهرباء

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنّ إدارته أصلحت ما وصفه بـ"كارثة" الرعاية الصحية فنحن نخدم المواطنين لا الشركات، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأضاف في خطاب حالة الاتحاد أمام الكونجرس، أنّ نظام الرعاية الصحية السابق كان يؤذي الأمريكيين.

وتابع: "يجب أن يكون لي ولاية رئاسية ثالثة، وسنخفض أسعار الأدوية والرعاية الصحية والكهرباء".

وطالب الرئيس الأمريكي من الكونجرس بالموافقة على برنامج الإدارة الأمريكية الحالية لأنه يخدم الأمريكيين.

وأردف ترامب: "لدينا خطة بشأن المتقاعدين وسنعلنها العام المقبل، وسنمنح العمال نفس مزايا التقاعد الممنوحة لموظفي الحكومة الأمريكية".